Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul- İzmir seferini gerçekleştiren yolcu uçağında şiddetli türbülans nedeniyle büyük panik yaşandı. Sarsıntılar sırasında bazı yolcular çığlık atarken, kabinde "Çocuklarımız var bizim" ve "Acil çıkış" sesleri yükseldi.

UÇAKTA ÇIĞLIKLAR YÜKSELDİ

İstanbul'dan İzmir'e gitmek üzere havalanan yolcu uçağı, seyir halindeyken şiddetli türbülansa girdi. Sarsıntıların etkisiyle korkuya kapılan yolcuların çığlık attığı ve dua ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"ÇOCUKLARIMIZ VAR BİZİM"

Uçakta paniğin giderek arttığı anlarda bazı yolcuların "Çocuklarımız var bizim" ve "Acil çıkış" diye bağırdığı duyuldu. Kabin içerisinde yaşanan korku dolu anlar, türbülansın yolcular üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.

1 SAATLİK YOLCULUK 2,5 SAAT SÜRDÜ

Basına yansıyan bilgilere göre, normal şartlarda yaklaşık 1 saat süren İstanbul-İzmir seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 saat 30 dakikada tamamlandı. Yolcuların korku dolu bekleyişi, uçağın İzmir'e iniş yapmasıyla sona erdi.