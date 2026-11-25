Ahmet Kaya'nın ailesine mahkemeden bir ret daha!Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ahmet Kaya'nın ailesinin sanatçının hayatını konu alan film nedeniyle açtığı 1 liralık manevi tazminat davasında yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtayın bozma kararına rağmen mahkeme ilk kararında direnerek davayı reddetti.
26 yıl önce Paris'te yaşamını yitiren özgün müziğin usta ismi Ahmet Kaya'nın ailesinin X Yapım Prodüksiyon şirketine açtığı dava, Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden görüldü. Mahkeme, önceki kararında direnerek davanın reddine hükmetti.
1 LİRALIK TAZMİNAT DAVASI AÇMIŞLARDI
Ahmet Kaya'nın ailesi, sanatçının hayatını konu alan film nedeniyle yapım şirketine kişilik haklarına saldırının önlenmesi ve 1 liralık manevi tazminat istemiyle dava açmıştı. Yargıtayın bozma ilamının ardından yeniden görülen davada mahkeme ilk kararında direndi.
MAHKEMEDEN DİKKAT ÇEKEN GEREKÇE
Mahkeme, söz konusu filmin belgesel niteliği taşımadığını ve kurguya dayalı olarak tasarlandığını belirtti. Filmde sanatçının gerçek hayatında yaşanmamış olayların işlenmesinin Ahmet Kaya'nın ailesinin kişilik haklarına saldırı teşkil etmeyeceğini değerlendiren mahkeme, davayı reddetti.