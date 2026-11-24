Galatasaray taraftarını çileden çıkaran görüntüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiltere'nin Aston Villa takımını ağırladı. Karşılaşmaya stadyumun zemini damga vurdu. Milli arada bakıma alınıp yoğun şekilde çalışmaların devam etmesine rağmen maçın henüz 10. dakikasında zeminin birçok yerinde bozulmalar meydana gelmesi taraftarların sabrını taşırdı. Sarı-kırmızılı futbolseverler, ''Zemin yine düzelmemiş'' yorumlarında bulundu.
- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray'ın Aston Villa'yı konuk ettiği maçta RAMS Park zemininde bozulmalar yaşandı.
- Milli arada yoğun bakım sürecinden geçirilen saha, maçın 10. dakikasında birçok noktada çimlerin kalkması ve zeminin ağırlaşmasıyla bozuldu.
- Galatasaray taraftarları, yapılan çalışmalara rağmen sorunun çözülmemesine "Zemin yine düzelmemiş" ve "Bu seviyede bu görüntü yakışmıyor" yorumlarıyla tepki gösterdi.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'yı konuk eden Galatasaray'da, mücadelenin ilk dakikalarından itibaren stadyum zemininin durumu gündeme oturdu. Milli arada yoğun bir bakım sürecinden geçirilmesine rağmen saha zemininde yaşanan bozulmalar, hem futbolculara zor anlar yaşattı hem de tribünlerin tepkisini çekti.
ÇALIŞMALAR ÇARE OLAMADI
Sarı-kırmızılı yönetim ve saha bakım ekipleri, liglere verilen milli arayı fırsat bilerek RAMS Park zeminini kritik Aston Villa karşılaşmasına yetiştirmek için hummalı bir çalışma yürütmüştü. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen zemin, Avrupa arenasında oynanan yüksek tempolu maçın yükünü kaldıramadı.
10. DAKİKADA ÇİMLER KALKTI, TARAFTAR İSYAN ETTİ
Karşılaşmanın başlama düdüğünden kısa bir süre sonra, henüz 10. dakika geride kalırken sahanın birçok noktasında çimlerin kalktığı ve zeminin ağırlaştığı görüldü. İkili mücadeleler ve ani yön değiştirmeler sırasında zeminin bozulması, sarı-kırmızılı taraftarların sabrını taşırdı. Galatasaraylı futbolseverler, yapılan çalışmalara rağmen sorunun çözülmemesine isyan ederek "Zemin yine düzelmemiş" ve "Bu seviyede bu görüntü yakışmıyor" şeklinde yorumlarda bulundu.