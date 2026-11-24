Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'yı konuk eden Galatasaray'da, mücadelenin ilk dakikalarından itibaren stadyum zemininin durumu gündeme oturdu. Milli arada yoğun bir bakım sürecinden geçirilmesine rağmen saha zemininde yaşanan bozulmalar, hem futbolculara zor anlar yaşattı hem de tribünlerin tepkisini çekti.

ÇALIŞMALAR ÇARE OLAMADI

Sarı-kırmızılı yönetim ve saha bakım ekipleri, liglere verilen milli arayı fırsat bilerek RAMS Park zeminini kritik Aston Villa karşılaşmasına yetiştirmek için hummalı bir çalışma yürütmüştü. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen zemin, Avrupa arenasında oynanan yüksek tempolu maçın yükünü kaldıramadı.

10. DAKİKADA ÇİMLER KALKTI, TARAFTAR İSYAN ETTİ

Karşılaşmanın başlama düdüğünden kısa bir süre sonra, henüz 10. dakika geride kalırken sahanın birçok noktasında çimlerin kalktığı ve zeminin ağırlaştığı görüldü. İkili mücadeleler ve ani yön değiştirmeler sırasında zeminin bozulması, sarı-kırmızılı taraftarların sabrını taşırdı. Galatasaraylı futbolseverler, yapılan çalışmalara rağmen sorunun çözülmemesine isyan ederek "Zemin yine düzelmemiş" ve "Bu seviyede bu görüntü yakışmıyor" şeklinde yorumlarda bulundu.

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