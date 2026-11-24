Gecenin kahramanı Deniz Gül'ün burnunda kırık şüphesiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'a UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile oynanan karşılaşmada galibiyeti getiren gol Deniz Gül'den geldi. Tekmeye kafa atarak ağları sarsan Deniz Gül'ün burnunda kırık olduğu belirtildi. Milli oyuncunun son durumunun yapılacak tetkiklerin ardından açıklanacağı aktarıldı. Maç sonunda konuşan Okan Buruk da ''Deniz Gül'ün durumuna bakacağız, belki kırık var. Ona rağmen inanılmaz devam etti'' dedi.
- Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı 1-0 yendiği maçta tek golü atan Deniz Gül'ün burnunda kırık şüphesi bulunuyor.
- Rakip savunmacının tekmesine rağmen kafa vuruşu yapan Deniz Gül, sert darbe sonrası saha içinde kanlar içinde kaldı ve ilk müdahalenin ardından oyuna devam etti.
- Deniz Gül'ün kesin sağlık durumu ve tedavi süreci detaylı tetkiklerin ardından kulüp tarafından açıklanacak.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray'da galibiyet golünün sahibi Deniz Gül, gösterdiği büyük fedakarlığın bedelini ağır ödedi. Rakip savunmacının tehlikeli tekmesine rağmen kafasını uzatarak topu ağlara gönderen milli futbolcunun burnunda kırık şüphesi bulunduğu öğrenildi.
Tekmeye Kafa Attı, Maçı Tamamladı
Karşılaşmanın kritik anında rakibinin müdahalesine aldırış etmeden yaptığı cesur kafa vuruşuyla takımına 3 puanı getiren Deniz Gül, aldığı sert darbe sonrası sahada kanlar içinde kalmıştı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından oyuna devam eden genç yıldızın burnunda kırık olduğu belirtildi. Milli oyuncunun kesin sağlık durumunun ve tedavi sürecinin, yapılacak detaylı tetkiklerin ardından kulüp tarafından açıklanacağı aktarıldı.
Okan Buruk'tan Deniz Gül'e Övgü: "Ona Rağmen İnanılmaz Devam Etti"
Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında öğrencisinin gösterdiği özveriye ayrı bir parantez açan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Deniz Gül'ün durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Deniz Gül kafasına, burnuna gelen darbe sonrası oyuna devam etti ve sahada her şeyini verdi. Durumuna bakacağız, belki burnunda kırık var. Yaşadığı o darbeye rağmen inanılmaz bir karakter koyarak mücadelesini sürdürdü."