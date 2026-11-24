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Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray'da galibiyet golünün sahibi Deniz Gül, gösterdiği büyük fedakarlığın bedelini ağır ödedi. Rakip savunmacının tehlikeli tekmesine rağmen kafasını uzatarak topu ağlara gönderen milli futbolcunun burnunda kırık şüphesi bulunduğu öğrenildi.

Tekmeye Kafa Attı, Maçı Tamamladı

Karşılaşmanın kritik anında rakibinin müdahalesine aldırış etmeden yaptığı cesur kafa vuruşuyla takımına 3 puanı getiren Deniz Gül, aldığı sert darbe sonrası sahada kanlar içinde kalmıştı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından oyuna devam eden genç yıldızın burnunda kırık olduğu belirtildi. Milli oyuncunun kesin sağlık durumunun ve tedavi sürecinin, yapılacak detaylı tetkiklerin ardından kulüp tarafından açıklanacağı aktarıldı.

Okan Buruk'tan Deniz Gül'e Övgü: "Ona Rağmen İnanılmaz Devam Etti"

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında öğrencisinin gösterdiği özveriye ayrı bir parantez açan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Deniz Gül'ün durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Deniz Gül kafasına, burnuna gelen darbe sonrası oyuna devam etti ve sahada her şeyini verdi. Durumuna bakacağız, belki burnunda kırık var. Yaşadığı o darbeye rağmen inanılmaz bir karakter koyarak mücadelesini sürdürdü."

★ Okurların en beğendiği yorum Adsız Murat: Geçmiş olsun ama yakıştı bu çocuğa golle birlikte o tekmede bir madalya bir nişan olacak. Tüm yorumlar (4)

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