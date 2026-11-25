Düşen askeri helikopterdeki şehitlerimizin isimleri belli olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait AS-532 tipi askeri helikopterde görevli 5 asker şehit oldu. Şehit askerlerin kimlikleri ve rütbeleri belli oldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), eğitim amacıyla Eskişehir'den havalanan Hava Kuvvetlerine ait AS-532 tipi helikopterin kaza kırıma uğradığını açıkladı. Helikopterin enkazına ulaşılmasının ardından yapılan açıklamada, hava aracında görevli 5 askerin şehit olduğu bildirildi.
ŞEHİT ASKERLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI
Eskişehir'deki helikopter kazasında şehit olan askerlerin isimleri ve rütbeleri şöyle:
Hava Pilot Albay Mehmet Çöl
Hava Pilot Kıdemli Üsteğmen Halil Karabulut
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan
Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ
Hava Pilot Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan
KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Kaza, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Eğitim uçuşu için havalanan helikopterin henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğramasının ardından bölgeye arama kurtarma ve acil müdahale ekipleri sevk edildi.
Kazanın kesin nedeni hakkında henüz açıklama yapılmadı. Olayla ilgili incelemelerin sürmesi bekleniyor.