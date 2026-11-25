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Başrolünde yer aldığı Anne Yarısı dizisiyle ekranlarda olan ünlü oyuncu Burcu Özberk, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

AKŞAM EKRANDAYDI, GECE YARISI GÖZALTINA ALINDI

Başrollerini Cihangir Ceyhan ile paylaştığı Anne Yarısı dizisinin yeni bölümüyle dün akşam izleyici karşısına çıkan Burcu Özberk, gece yarısı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

NOW ekranlarında yayımlanan dizide Zeynep karakterine hayat veren 36 yaşındaki oyuncu, yapımın çekimleri nedeniyle son dönemde Nevşehir'de bulunuyordu.

GÖZALTI SAYISI 23'E YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 23'ü yakalandı. Burcu Özberk'in yanı sıra Özcan Deniz, Deniz Çakır, Murat Ceylan, Cansu Taşkın ve İbrahim İzzet Özilhan da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

GİZLİ TANIK ANLATIMLARI İNCELENDİ

Başsavcılık, tanık beyanları, şüpheli ifadeleri, dijital materyallere ilişkin bilirkişi raporları ve gizli tanık anlatımlarının değerlendirilmesinin ardından uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma şüphesiyle gözaltı kararlarının verildiğini bildirdi. Soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği açıklandı.

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