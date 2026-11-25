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İran'ın başkenti Tahran'da bir alışveriş merkezinde kaydedildiği belirtilen görüntüler, ülkedeki günlük yaşam ve kadınların giyim özgürlüğüne ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Yaz aylarında çekildiği belirtilen görüntülerde kadınların kısa üstler ve kot pantolonlarla, başörtüsü takmadan alışveriş yaptığı görülüyor.

TAHRAN'DAKİ ALIŞVERİŞ MERKEZİNDEN DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Tahran'daki bir alışveriş merkezinde kaydedilen görüntülerde çok sayıda kadının başörtüsü takmadan dolaştığı ve alışveriş yaptığı görülüyor. Bazı kadınların kısa üstler ve kot pantolonlarla alışveriş merkezinde vakit geçirmesi dikkat çekti.

BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMALARININ ORTASINDA YENİDEN PAYLAŞILDI

Yaz aylarında kaydedildiği belirtilen görüntüler, İran'daki zorunlu başörtüsü uygulamalarının uluslararası kamuoyunda tartışıldığı bir dönemde yeniden paylaşıldı. Görüntüler, ülkedeki kıyafet kurallarının günlük yaşamda nasıl uygulandığına ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.

BATI BASININDAKİ İRAN ANLATISI TARTIŞILDI

Görüntüleri izleyen bazı sosyal medya kullanıcıları, Batı basınında İran'daki günlük yaşama ilişkin aktarılan bilgilerin ülkedeki gerçekliği ne ölçüde yansıttığını sorguladı. Ancak tek bir alışveriş merkezinde kaydedilen görüntüler, ülke genelindeki uygulamalar hakkında kesin bir değerlendirme yapmak için yeterli değil.