İran'da kadınların giyim tarzı yeniden tartışma konusu olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran'ın başkenti Tahran'da bir alışveriş merkezinde kadınların başörtüsü takmadan, kısa üstler ve kot pantolonlarla alışveriş yaptığı görüntüler yeniden paylaşıldı. Yaz aylarında çekildiği belirtilen görüntüler, İran'daki zorunlu başörtüsü uygulamalarına ilişkin tartışmaları alevlendirirken, Batı basınının ülkedeki günlük yaşama ilişkin aktardığı bilgilerin gerçeği ne ölçüde yansıttığı da sorgulandı.
İran'ın başkenti Tahran'da bir alışveriş merkezinde kaydedildiği belirtilen görüntüler, ülkedeki günlük yaşam ve kadınların giyim özgürlüğüne ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Yaz aylarında çekildiği belirtilen görüntülerde kadınların kısa üstler ve kot pantolonlarla, başörtüsü takmadan alışveriş yaptığı görülüyor.
TAHRAN'DAKİ ALIŞVERİŞ MERKEZİNDEN DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLER
Tahran'daki bir alışveriş merkezinde kaydedilen görüntülerde çok sayıda kadının başörtüsü takmadan dolaştığı ve alışveriş yaptığı görülüyor. Bazı kadınların kısa üstler ve kot pantolonlarla alışveriş merkezinde vakit geçirmesi dikkat çekti.
BAŞÖRTÜSÜ TARTIŞMALARININ ORTASINDA YENİDEN PAYLAŞILDI
Yaz aylarında kaydedildiği belirtilen görüntüler, İran'daki zorunlu başörtüsü uygulamalarının uluslararası kamuoyunda tartışıldığı bir dönemde yeniden paylaşıldı. Görüntüler, ülkedeki kıyafet kurallarının günlük yaşamda nasıl uygulandığına ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi.
BATI BASININDAKİ İRAN ANLATISI TARTIŞILDI
Görüntüleri izleyen bazı sosyal medya kullanıcıları, Batı basınında İran'daki günlük yaşama ilişkin aktarılan bilgilerin ülkedeki gerçekliği ne ölçüde yansıttığını sorguladı. Ancak tek bir alışveriş merkezinde kaydedilen görüntüler, ülke genelindeki uygulamalar hakkında kesin bir değerlendirme yapmak için yeterli değil.