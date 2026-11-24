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İstanbul Sarıyer'de aslan görüldüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları gündemdeki yerini korurken, 79 yaşındaki sanatçı Kamuran Akkor'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Havuz başında bir aslanla birlikte çekilmiş fotoğrafını yayımlayan Akkor, yaptığı esprili yorumla ilgi çekti.

“ASLAN KADINIYIM DERKEN SADECE BURÇTAN BAHSETMİYORDUM”

Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Kamuran Akkor, “Aslan kadınıyım derken sadece burçtan bahsetmiyordum. Boşuna aramayın, yazdan beri benimle” ifadelerini kullandı.

Akkor'un paylaşımı, İstanbul'da günlerdir konuşulan aslan ihbarına gönderme olarak yorumlandı.

İSTANBUL'DAKİ ASLAN ALARMI GÜNDEM OLMUŞTU

Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde 22 Kasım akşamı aslan görüldüğü ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı. Jandarma, AFAD, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile belediye ekipleri termal kameralı dronlar ve fotokapanlarla bölgeyi taramıştı.

İstanbul Valiliği, 23 Kasım'da yaptığı açıklamada bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmadığını, incelenen yeni görüntülerdeki hayvanın aslan veya başka bir büyük kedi türü olmadığının değerlendirildiğini duyurmuştu.

Akkor'un aslanlı fotoğrafı ve esprili mesajı, İstanbul'daki arama gündemine farklı bir yorum kattı.

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