Şampiyonlar Ligi'nde yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, çok iyi ve tecrübeli bir takıma karşı zorlu bir mücadele vereceklerini söyledi. Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesinde Stamford Bridge Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

''UMARIM BİZİM İÇİN İYİ BİR MAÇ OLUR''

Kendileri için anlamı büyük bir mücadeleye çıkacaklarını belirten Turan, "Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız oyunun seviyesinden çok memnunum. Gelişiyoruz ve doğru yönde ilerliyoruz. Detayları ve anları doğru oynamakta bazı sıkıntılar çekiyoruz. Yarın bu konuda daha dikkatli olmalıyız. Karşımızda çok iyi bir hoca ve çok iyi bir takım var. Fenerbahçe'ye karşı zihnimizde gerekli saygıyı gösterip her anı doğru oynamalıyız. Umarım bizim için iyi bir maç olur." diye konuştu.

''HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIR OLMALISINIZ''

Turan, Fenerbahçe'ye karşı nasıl bir stratejiyle mücadele edeceklerine ilişkin soruya, "Futbol artık planları sahada uygulama oyununa döndü. Sadece geride bekleyip ya da sadece ileride durarak bir oyun oynayamazsınız. 90 dakika her türlü senaryoya hazır olmalısınız. O an hangisini gerektiriyorsa onu oynamaya çalışacağız. Her şeye hazırlıklı olmaya çalışıyoruz. Sonuç olarak oyuncuların duygusu çok önemli. Fenerbahçe gibi önemli bir takıma karşı oynuyorsanız oyunun her tarafını oynamalısınız. Kendi sahamızdayız. Bu agresifliğimizi, bu gençliğimizi, enerjimizi göstermek istiyoruz. Ama aynı zamanda da çok tecrübeli bir takıma karşı oynayacağız. Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmış, Dünya Kupası'na dokunmuş oyunculara karşı oynayacağız. Bu bizim için kolay olmayacak." yanıtını verdi.

''İKİ TARAF DA GLADYATÖR GİBİ OLACAK''

Deneyimli teknik adam, "Emre Belözoğlu ile bir araya geldiğinizde bu maçı kafanızda oynadınız mı?" şeklindeki soru üzerine şunları kaydetti:

"Açıkçası çok fazla aramızda şaka da yapmadık çünkü nezaketen böyle olması gerekir. Ama basın toplantısına gelmeden önce konuştuk. Maçın keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü futbol tarihi boyunca birçok ilki yaptık ve o anların kıymetini, birçok duyguyla bilemedik. Artık ikimiz de o kafada değiliz. Bu anların kıymetini yaşamak istiyoruz. İnsanlara yaptığımız şeyin önemini, güzelliğini daha güzel şekilde anlatmak istiyoruz. Dediğim gibi maçın öteki tarafı da, 'abi' dediğim insanın 'kardeşim' dediği insana karşı oynayacağı bir maç. Yarın muhtemeldir ki iki taraf da gladyatör gibi olacak. Birbirimizi yenmek için hayatımızdaki en büyük gücümüzü, zekamızı ortaya koymaya çalışacağız. Ama düdük çaldığında her şey bitmiş olacak. O yüzden dediğim gibi sadece keyfini çıkarmak istiyoruz."

''HEDEFİMİZ İLK 24'TE OLMAK DEĞİL''

Arda Turan, galibiyetin ilk 24 takım arasına kalmak adına kendileri için ne kadar önemli olduğuyla ilgili soru üzerine, "Bizim hedefimiz ilk 24'te olmak değil. Bizim hedefimiz savaşta olan bir ülkenin umutlarını, çocuklarının, gençlerinin umutlarını taşıyabilmek. Dünyada savaştaki insanların hala umudunun olduğunu, hala bir şeyleri başarabildiklerini ve savaşa karşı pes etmediklerini gösterebilmek. Çünkü bizim tesisimiz yok, bizim stadımız yok. Buraya 24 saatte geliyoruz. Bunları unutmamak lazım, bu bir gerçek. Bizim amacımız, savaş bittiğinde Avrupa kupalarında final oynayabilecek, şampiyonluk kazanabilecek bir Shakhtar bırakabilmek, bir miras bırakabilmek. Bizim hedefimiz tamamıyla bu." ifadelerini kullandı.

''KOLAY DEĞİL''

Sarı-laciverli taraftarların yarın tribünde daha fazla olacağını aktaran Arda Turan, "Bütün bunların yanında bahanelere sığınmadan sadece sahanın içine konsantre olmaya çalışıyoruz. Ama kolay değil." dedi.

''F.BAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ OLARAK ÇOK YAKIŞIYOR''

Emre Belözoğlu ile ilgili yeniden konuşan Arda Turan, ''Emre Abi için kısa süre oldu henüz. Emre Abi, birçok farklılık kattı. Kenara Fenerbahçe Teknik direktörü olarak çok yakışıyor. Emre Abi’nin büyüklüğü ile Fenerbahçe’nin büyüklüğü birbirine çok yakışıyor.'' sözlerini sarf etti.