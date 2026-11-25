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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 30 yılı aşkın süredir devam eden diplomatik protokolün dışına çıkarak yabancı büyükelçilerin güven mektuplarını bizzat kabul etti. Başkent Pyongyang'da düzenlenen törene 10 ülkenin diplomatik temsilcileri katıldı.

10 ÜLKENİN BÜYÜKELÇİSİNİ KABUL ETTİ

22 Kasım'da Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi binasında düzenlenen törene Rusya, İsveç, Brezilya, Hindistan, Vietnam, Endonezya, Çekya, Filipinler, Tayland ve Bangladeş'in büyükelçileri katıldı. Büyükelçilerle ayrı ayrı görüşen Kim, diplomatik temsilcilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Törende Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui de hazır bulundu.

30 YILI AŞKIN GELENEK SONA ERDİ

Kuzey Kore'nin kurucusu Kim Il-sung döneminde yabancı büyükelçilerin güven mektupları doğrudan ülke lideri tarafından kabul ediliyordu. Kim Jong-il döneminde ise bu görev Yüksek Halk Meclisi Daimi Komitesi Başkanına devredilmişti. Mart ayında yapılan anayasa değişikliğiyle söz konusu yetki yeniden Devlet İşleri Komisyonu Başkanına verildi. Kim Jong-un, düzenlenen törenle yeni yetkisini ilk kez kullandı.

EKONOMİK BÜYÜME VE DIŞ İLİŞKİLER VURGUSU

Törende konuşan Kim Jong-un, ülkesinin sürdürülebilir ve dengeli ekonomik büyümeyi hedeflediğini belirterek dış ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini ifade etti. Yabancı diplomatların ayrıcalıklarının ve dokunulmazlıklarının uluslararası hukuk çerçevesinde güvence altına alınacağını söyledi.

"BARIŞ, KALKINMA VE REFAH"

Kuzey Kore'nin dış politikasının temel değerlerinin barış, kalkınma ve refah olduğunu belirten Kim, ülkesinin egemenliğine saygı gösteren devletlerle dostluk ve iş birliğini geliştirmeye hazır olduklarını dile getirdi. Bölgesel hakimiyet veya genişleme hedeflerinin bulunmadığını savunan Kim, askeri kapasitenin artırılmasını ulusal güvenlik gerekçesiyle savundu.

GÜNEY KORE'DEN İLK DEĞERLENDİRME

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, düzenlenen töreni Kim Jong-un'un devlet başkanı olarak konumunu hem ülke içinde hem de uluslararası alanda güçlendirmeye yönelik bir adım olarak değerlendirdi. Uzmanlar ise farklı kıtalardan ülkelerin temsilcilerinin törene katılmasının Kuzey Kore'nin diplomatik ilişkilerini çeşitlendirme arayışına işaret edebileceğini belirtti.