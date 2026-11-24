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Nijerya'nın en tanınmış geleneksel hükümdarlarından Daura Emiri Umar Faruk Umar, Polonyalı bir turistin cinsel taciz iddiası üzerine bütün resmi görevlerinden ve seyahatlerinden uzaklaştırıldı. BBC'nin haberine göre 92 yaşındaki emir, iddialar ve hakkındaki karar konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

Ülkede 30 gün boyunca seyahat ettiğini söyleyen turist, 14 Kasım'da emirin sarayını ziyaret etti. Kadın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda emirin bu ziyaret sırasında göğsünü tuttuğunu öne sürdü, yaşadıklarından tiksinti duyduğunu anlattı.

VİDEODA "DUR, DUR" DEDİĞİ DUYULDU

Turistin paylaştığı ve sonradan silinen videoda, emir olduğu düşünülen bir adamın kadının ellerini kucağında tuttuğu görülüyor. Bir süre sonra eller kadının göğsüne doğru uzanırken turistin "Dur, dur" dediği duyuluyor.

İddia sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çok sayıda kullanıcı emirin görevden uzaklaştırılmasını ve soruşturma açılmasını istedi.

VALİ SORUŞTURMA KOMİSYONU KURDURDU

Tepkilerin ardından Katsina eyalet yönetimi harekete geçti. Vali Dikko Umaru Radda, iddiaları araştıracak bir komisyonun derhal kurulması talimatını verdi. Açıklamada iddiaların ciddiye alındığı, komisyonun bulgu ve önerilerinin eksiksiz uygulanacağı ve adaletin yerine getirileceği belirtildi.

Öte yandan komisyonda kimlerin yer alacağı, hangi yetkiyle çalışacağı ve raporunu ne zaman sunacağı açıklanmadı.

HAUSALARIN MANEVİ MERKEZİNİN BAŞINDA

Umar Faruk Umar, 41 yıl hüküm süren ağabeyi Başar dan Umaru'nun ardından 2007'de tahta çıktı. Sömürge öncesi döneme uzanan emirlik makamı bugün siyasi güç taşımıyor, ancak Nijerya'nın kuzeyinde kültürel ve dini etkisini koruyor.

Daura, ülkenin kuzeyinde çoğunluğu oluşturan Hausa halkı için manevi anayurt ve Hausa hanedanının çıkış yeri sayılıyor. Siyasetçiler dua almak ve destek kazanmak için emirin sarayını sık sık ziyaret ediyor.

Kaynak: BBC