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Valiler kararnamesiyle birlikte mülki idare ve güvenlik bürokrasisinde önemli görev değişiklikleri yapıldı. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan Hatay Valiliğine atanırken, Ağrı Valisi Önder Bozkurt AFAD Başkanlığı görevine getirildi. Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı görevden alınırken, yerine Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz atandı.

AFAD BAŞKANI HATAY VALİSİ OLDU

Yayımlanan kararnameye göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Hatay Valisi olarak atandı.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt ise AFAD Başkanlığı görevine getirildi. Böylece AFAD yönetiminde görev değişikliği yaşandı.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINDA DEĞİŞİKLİK

Kararname kapsamında Polis Akademisi Başkanlığında da görev değişikliğine gidildi. Mevcut Başkan Prof. Dr. Murat Balcı görevden alınırken, yerine Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz atandı.

Yapılan atamalarla birlikte AFAD ve Polis Akademisi başkanlıklarında yeni görevlendirmeler gerçekleştirildi.

ÖNDER BOZKURT KİMDİR?

1981 yılında Hatay'ın Yayladağı ilçesinde doğan Önder Bozkurt, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 2002 yılında mezun oldu.

2004 yılında Hatay Valiliğinde kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başlayan Bozkurt, 2005-2006 yılları arasında İngiltere'deki Manchester Üniversitesinde 9 ay süreyle eğitim aldı. Fırat Üniversitesinde yüksek lisansını tamamlayan Bozkurt, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde sosyoloji alanında doktora yaptı.

Meslek hayatında Adana'nın Saimbeyli ve Bilecik'in İnhisar ilçelerinde kaymakam vekilliği görevlerinde bulunan Bozkurt, 2007-2008 yıllarında Kütahya'nın Pazarlar, 2008-2010 yıllarında ise Elazığ'ın Maden ilçesinde kaymakamlık yaptı.

2010 yılında Hakkâri Vali Yardımcılığına, 2013 yılında Sakarya'nın Söğütlü ilçesine kaymakam olarak atandı. Daha sonra İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünde şube müdürü ve daire başkanı olarak görev yaptı.

2019 yılında mülkiye müfettişi olan Bozkurt, 2023 yılında AFAD Rehberlik ve Denetim Başkanı, aynı yıl AFAD Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. 7 Ocak 2026 tarihli Valiler Kararnamesi ile Ağrı Valiliğine atanan Bozkurt, son kararnameyle AFAD Başkanlığı görevine getirildi.

AFAD Başkanı Önder Bozkurt

MEHMET İLKER HAKTANKAÇMAZ KİMDİR?

1973 yılında Şanlıurfa'da doğan Mehmet İlker Haktankaçmaz, Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Ankara Üniversitesi ve İngiltere'deki Exeter Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Haktankaçmaz, Gazi Üniversitesinde doktora yaptı.

1996 yılında Kahramanmaraş Valiliğinde kaymakam adayı olarak göreve başlayan Haktankaçmaz, Mersin'in Çamlıyayla, Tunceli'nin Ovacık ve Çankırı'nın Eldivan ilçelerinde kaymakamlık yaptı. Sivas'ta vali yardımcılığı görevinde de bulundu.

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde şube müdürlüğü ve daire başkanlığı görevlerini üstlenen Haktankaçmaz, 2014 yılında Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı olarak görevlendirildi.

Polis Akademisi Başkanı Mehmet İlker Haktankaçmaz

2016 yılında Kırıkkale Valiliğine atanan Haktankaçmaz, yaklaşık iki yıl bu görevde kaldıktan sonra vali-mülkiye müfettişi olarak görevlendirildi. 2020 yılında İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri olarak atanan Haktankaçmaz, son kararnameyle Polis Akademisi Başkanlığı görevine getirildi.

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