Sevgi Evleri Haberleri - Sevgi Evleri Haber - Haberler

Sevgi Evleri Haberleri
Sevgi Evleri haber, Sevgi Evleri son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Laiklik Meclisi, Laiklik Bildirgesi'ni Açıkladı: "Laik Cumhuriyet Yerine Gerici Bir Baskı Rejimi Özlemi İçerisinde Olanlar ve Mayıs 2023'te Ortaya...
Antalya'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara yönelik yaza veda etkinliği düzenlendi
Vali Cevdet Atay, Düzce'deki Sevgi Evleri ve Huzurevi Sakinlerini Ziyaret Ederek Veda Etti
Sevgi Evleri'ndeki çocukların curling takımı Süper Lig hedefiyle yükseliyor
Karısı "6 çocuğun 2'si senin değil" deyince 3 akrabasını öldürdü! Vahşet görüntülerini tek cümlelik notla paylaştı
DeFacto, depremden etkilenen çocukların giyim ihtiyacını karşılamayı sürdürüyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, enkazlarda çalışmaların durdurulduğu iddialarına yanıt verdi: Böyle bir şey söz konusu değil
Yol kenarında cesedi bulunan Merve'nin eşi cezaevinde, 2 çocuğu devlet korumasındaymış
Batman haberleri... Batman'ın dev karpuzu 'Sevgi Evi'nde bulunan çocuklara hediye edildi
Türkiye Satranç Federasyonunda hedef tüm devlet okullarında satranç sınıfı açmak
Adana sağlık haberleri: Adana'da, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar sünnet ettirildi
MHP Başkanı Bahçeli: Türkiye'nin geleceğini zillet değil, cumhur tayin edecektir
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Duran, çocuklar ve yaşlılarla bayramlaştı
Son dakika haber: Vali Akın huzurevi sakinleri ile şehit ailelerinin bayramını kutladı