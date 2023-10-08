Sevgi Evleri Haberleri - Sevgi Evleri Haber - Haberler

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Sevgi Evleri Haberleri

Sevgi Evleri haber, Sevgi Evleri son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Laiklik Meclisi, Laiklik Bildirgesi'ni Açıkladı: 'Laik Cumhuriyet Yerine Gerici Bir Baskı Rejimi Özlemi İçerisinde Olanlar ve Mayıs 2023'te Ortaya...

Laiklik Meclisi, Laiklik Bildirgesi'ni Açıkladı: "Laik Cumhuriyet Yerine Gerici Bir Baskı Rejimi Özlemi İçerisinde Olanlar ve Mayıs 2023'te Ortaya...

Sevgi Evleri - 08.10.2023
Iğdır Gençlik Merkezi Gönüllüleri Dezavantajlı Gruplara Yardım Ediyor

Iğdır Gençlik Merkezi Gönüllüleri Dezavantajlı Gruplara Yardım Ediyor

Sevgi Evleri - 23.09.2023
Antalya'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara yönelik yaza veda etkinliği düzenlendi

Antalya'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara yönelik yaza veda etkinliği düzenlendi

Sevgi Evleri - 03.09.2023
Vali Cevdet Atay, Düzce'deki Sevgi Evleri ve Huzurevi Sakinlerini Ziyaret Ederek Veda Etti

Vali Cevdet Atay, Düzce'deki Sevgi Evleri ve Huzurevi Sakinlerini Ziyaret Ederek Veda Etti

Sevgi Evleri - 13.08.2023
Düzce'de Fehmi Öney Sevgi Evlerinde Mangal Partisi Düzenlendi

Düzce'de Fehmi Öney Sevgi Evlerinde Mangal Partisi Düzenlendi

Sevgi Evleri - 29.07.2023
Safranbolu'da Geleneksel Bayramlaşma Töreni

Safranbolu'da Geleneksel Bayramlaşma Töreni

Sevgi Evleri - 29.06.2023
Kurban Bayramı öncesi şehitlik ve mezarlık ziyaretleri yapıldı

Kurban Bayramı öncesi şehitlik ve mezarlık ziyaretleri yapıldı

Sevgi Evleri - 27.06.2023
Özel Eğitimli Çetin Gezer, Konservatuvarı Hedefliyor

Özel Eğitimli Çetin Gezer, Konservatuvarı Hedefliyor

Sevgi Evleri - 21.06.2023
Sevgi Evleri'ndeki çocukların curling takımı Süper Lig hedefiyle yükseliyor

Sevgi Evleri'ndeki çocukların curling takımı Süper Lig hedefiyle yükseliyor

Sevgi Evleri - 18.06.2023
İş Bankası'nın 'Karneni Göster Kitabını Al' kampanyası 16 yaşında

İş Bankası'nın 'Karneni Göster Kitabını Al' kampanyası 16 yaşında

Sevgi Evleri - 16.06.2023
AİLESİNİ KATLETTİ, AYNI PİŞKİN SAVUNMAYI YAPTI

AİLESİNİ KATLETTİ, AYNI PİŞKİN SAVUNMAYI YAPTI

Sevgi Evleri - 04.05.2023
3 kişinin katili koca tutuklandı

3 kişinin katili koca tutuklandı

Sevgi Evleri - 04.05.2023
Adana'da korkunç cinayet: 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Adana'da korkunç cinayet: 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Sevgi Evleri - 04.05.2023
Karısı '6 çocuğun 2'si senin değil' deyince 3 akrabasını öldürdü! Vahşet görüntülerini tek cümlelik notla paylaştı

Karısı "6 çocuğun 2'si senin değil" deyince 3 akrabasını öldürdü! Vahşet görüntülerini tek cümlelik notla paylaştı

Sevgi Evleri - 04.05.2023
DeFacto'dan deprem bölgesindeki çocuklara bayramlık desteği

DeFacto'dan deprem bölgesindeki çocuklara bayramlık desteği

Sevgi Evleri - 24.04.2023
DeFacto, depremden etkilenen çocukların giyim ihtiyacını karşılamayı sürdürüyor

DeFacto, depremden etkilenen çocukların giyim ihtiyacını karşılamayı sürdürüyor

Sevgi Evleri - 24.04.2023
Kırşehir protokolü, mesai yapan kamu personeli ile bayramlaştı

Kırşehir protokolü, mesai yapan kamu personeli ile bayramlaştı

Sevgi Evleri - 21.04.2023
19 Mayıs'ta bayramlaşma programı düzenlendi

19 Mayıs'ta bayramlaşma programı düzenlendi

Sevgi Evleri - 21.04.2023
Pursaklar'da depremzede çocukların yüzünü güldüren gezi

Pursaklar'da depremzede çocukların yüzünü güldüren gezi

Sevgi Evleri - 06.03.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, enkazlarda çalışmaların durdurulduğu iddialarına yanıt verdi: Böyle bir şey söz konusu değil

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, enkazlarda çalışmaların durdurulduğu iddialarına yanıt verdi: Böyle bir şey söz konusu değil

Sevgi Evleri - 17.02.2023
Yol kenarında cesedi bulunan Merve'nin eşi cezaevinde, 2 çocuğu devlet korumasındaymış

Yol kenarında cesedi bulunan Merve'nin eşi cezaevinde, 2 çocuğu devlet korumasındaymış

Sevgi Evleri - 19.10.2022
Sevgi evleri çocuklarının sevinçlerine ortak oldu

Sevgi evleri çocuklarının sevinçlerine ortak oldu

Sevgi Evleri - 15.10.2022
Batman haberleri... Batman'ın dev karpuzu 'Sevgi Evi'nde bulunan çocuklara hediye edildi

Batman haberleri... Batman'ın dev karpuzu 'Sevgi Evi'nde bulunan çocuklara hediye edildi

Sevgi Evleri - 16.09.2022
Türkiye Satranç Federasyonunda hedef tüm devlet okullarında satranç sınıfı açmak

Türkiye Satranç Federasyonunda hedef tüm devlet okullarında satranç sınıfı açmak

Sevgi Evleri - 11.09.2022
Gençlerin yetiştirdiği sebze ve meyveler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

Gençlerin yetiştirdiği sebze ve meyveler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

Sevgi Evleri - 09.09.2022
Adana sağlık haberleri: Adana'da, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar sünnet ettirildi

Adana sağlık haberleri: Adana'da, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar sünnet ettirildi

Sevgi Evleri - 17.08.2022
Sevgi Evleri'nde kalan 14 çocuk sünnet edildi

Sevgi Evleri'nde kalan 14 çocuk sünnet edildi

Sevgi Evleri - 17.08.2022
Düzce haberi! Amasyalı gençler, Düzce'yi tanıyor

Düzce haberi! Amasyalı gençler, Düzce'yi tanıyor

Sevgi Evleri - 13.08.2022
Devlet korumasındaki çocuklara motivasyon tırı organizasyonu

Devlet korumasındaki çocuklara motivasyon tırı organizasyonu

Sevgi Evleri - 03.08.2022
Kırşehir Belediyesi Başkanı Ekicioğlu'ndan Bayram Ziyaretleri

Kırşehir Belediyesi Başkanı Ekicioğlu'ndan Bayram Ziyaretleri

Sevgi Evleri - 11.07.2022
Kırşehirliler Ahi Külliyesinde Bayramlaştı

Kırşehirliler Ahi Külliyesinde Bayramlaştı

Sevgi Evleri - 09.07.2022
Vali Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz, koruyucu ailelerle bir araya geldi

Vali Karadeniz ve Eşi Zehra Karadeniz, koruyucu ailelerle bir araya geldi

Sevgi Evleri - 30.06.2022
İzmir'de Koruyucu Aile Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi

İzmir'de Koruyucu Aile Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi

Sevgi Evleri - 30.06.2022
Niğde'de 'Koruyucu Aile Günü' kutlandı

Niğde'de "Koruyucu Aile Günü" kutlandı

Sevgi Evleri - 30.06.2022
Çocuk Evleri Sitesinde sünnet töreni düzenlendi

Çocuk Evleri Sitesinde sünnet töreni düzenlendi

Sevgi Evleri - 26.06.2022
TOKİ'nin Trabzon'daki yeni projelerinin ihale tarihleri belirlendi

TOKİ'nin Trabzon'daki yeni projelerinin ihale tarihleri belirlendi

Sevgi Evleri - 17.06.2022
'Karneni Göster Kitabını Al' kampanyası 15 yaşında

"Karneni Göster Kitabını Al" kampanyası 15 yaşında

Sevgi Evleri - 10.06.2022
MHP Başkanı Bahçeli: Türkiye'nin geleceğini zillet değil, cumhur tayin edecektir

MHP Başkanı Bahçeli: Türkiye'nin geleceğini zillet değil, cumhur tayin edecektir

Sevgi Evleri - 29.05.2022
Kırşehir Valisi Akın'dan veda ziyaretleri

Kırşehir Valisi Akın'dan veda ziyaretleri

Sevgi Evleri - 15.05.2022
Malatya'da MÜSİAD üyeleri bayramlaştı

Malatya'da MÜSİAD üyeleri bayramlaştı

Sevgi Evleri - 04.05.2022
Vali Kızılkaya huzurevi sakinleriyle bir araya geldi

Vali Kızılkaya huzurevi sakinleriyle bir araya geldi

Sevgi Evleri - 04.05.2022
Bakan Yardımcısı Duran, bayramda çocuk ve yaşlıları unutmadı

Bakan Yardımcısı Duran, bayramda çocuk ve yaşlıları unutmadı

Sevgi Evleri - 03.05.2022
Bolu ve Karabük'te bayramlaşma programı düzenlendi

Bolu ve Karabük'te bayramlaşma programı düzenlendi

Sevgi Evleri - 02.05.2022
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Duran, çocuklar ve yaşlılarla bayramlaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Duran, çocuklar ve yaşlılarla bayramlaştı

Sevgi Evleri - 02.05.2022
Son dakika haber: Vali Akın huzurevi sakinleri ile şehit ailelerinin bayramını kutladı

Son dakika haber: Vali Akın huzurevi sakinleri ile şehit ailelerinin bayramını kutladı

Sevgi Evleri - 02.05.2022
İl protokolünün pandemi sonrası ilk bayramlaşması

İl protokolünün pandemi sonrası ilk bayramlaşması

Sevgi Evleri - 02.05.2022
BAKAN KURUM ATTIĞIMIZ HER ADIMDA GERİ DÖNÜŞÜMÜ ÖNCELİKLENDİRECEĞİZ

BAKAN KURUM ATTIĞIMIZ HER ADIMDA GERİ DÖNÜŞÜMÜ ÖNCELİKLENDİRECEĞİZ

Sevgi Evleri - 28.04.2022
Satranç eğitim sınıfı sayısı 30 bini geçti

Satranç eğitim sınıfı sayısı 30 bini geçti

Sevgi Evleri - 28.04.2022
BAKAN KURUM: ATTIĞIMIZ HER ADIMDA GERİ DÖNÜŞÜMÜ ÖNCELİKLENDİRECEĞİZ (3)

BAKAN KURUM: ATTIĞIMIZ HER ADIMDA GERİ DÖNÜŞÜMÜ ÖNCELİKLENDİRECEĞİZ (3)

Sevgi Evleri - 28.04.2022
Sevgi evlerindeki çocuklara bayram hediyesi

Sevgi evlerindeki çocuklara bayram hediyesi

Sevgi Evleri - 27.04.2022
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