Erzurum'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuk güreşçi 25 madalya kazandı

Erzurum'da Sevgi Evleri'nde kalan ve uyum problemini aşmak amacıyla kendisi için kurulan güreş takımında spora başlayan 14 yaşındaki Mustafa, 3 yılda katıldığı turnuvalarda 25 madalya kazandı.

Erzurum'da Sevgi Evleri'nde kalan ve uyum problemini aşmak amacıyla kendisi için kurulan güreş takımında spora başlayan 14 yaşındaki Mustafa, 3 yılda katıldığı turnuvalarda 25 madalya kazandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Nenehatun Çocuk Evleri Sitesinde yaşamını sürdüren Mustafa'nın rehber öğretmenleri, uyum problemi yaşayan çocuğun sıkıntılarını çözemeyince durumu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş'a bildirdi.

İlbaş, Mustafa'nın enerjisini atıp sakinleşmesi amacıyla 2017 yılında Aile Sosyal Hizmetler Kulübü bünyesinde güreş takımı kurulmasını sağladı.

Takımla profesyonel antrenörler gözetiminde günlük 3-4 saat antrenman yapan Mustafa, çevresiyle ve arkadaşlarıyla uyum sağlamaya başladı.

Azimli çocuk, 6 yıl önce başladığı sporda 2022 yılında Afyonkarahisar'da düzenlenen Güreş Şampiyonası'nda 34 kilogramda elde ettiği Türkiye beşinciliğiyle kariyerinin ilk başarısına uzandı. Mustafa, son 3 yılda katıldığı turnuvalarda 9 altın, 10 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 25 madalya kazandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, AA muhabirine, okula başladıktan sonra öğretmenlerinden aldıkları şikayet üzerine Mustafa'nın doğal yollarla rehabilite edilmesi için gereken her şeyi yaptıklarını söyledi.

Mustafa'nın kişiliğini kazanmış, topluma faydalı bir çocuk olması için gayret gösterdiklerini anlatan İlbaş, "Kurum olarak arkadaşlarımızla bu konuyu tartıştıktan sonra çocuğun enerjisini sporla atarak, rehabilite edebileceğimizi düşündük ve güreş takımı kurmaya karar verdik." dedi.

Takımın gün geçtikçe güçlendiğini dile getiren İlbaş, şöyle konuştu:

"Mustafa bu süreçte yoğruldu. Şu anda çok güzel taklalar atıp, dereceler alan ve kişiliğini geliştiren bir çocuk oldu. Enerjisini atıp, kondisyonlarını geliştirdi. Yazları kamplara gönderdik. Edirne ve Gaziantep'te düzenlenen yarışmalara gönderdik. Takımımız Edirne'de 340 kişi arasında son 18'e kaldı. Mustafa'nın da birçok başarısı mevcut. İlde birinciliği, Türkiye çapında dereceleri var. Müsabakalarda, 1-2-3 ve 4. oluyor. Bu şekilde güzel bir yürüyüşümüz oldu."

İlbaş, kurum olarak dezavantajlı kesime hitap edip onların yanında olduklarını anlatarak, çocukların büyürken olumsuz örnek teşkil edebilecek durumlardan uzak kalmaları için gereken çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Çocuğun, güreşe başladıktan sonra uyum probleminin ciddi anlamda düzeldiğine işaret eden İlbaş, "Televizyonda Mustafa'yı dünya ve Avrupa Şampiyonu olarak görmeyi hayal ediyorum. Ama çocuğumuzun mutlu olması, kendi içinde tutarlı, kişilik gelişimiyle ve toplumla barışık olması bunlardan daha önemli." ifadelerini kullandı.

Takımın antrenörü Dursun Kurtoğlu da "Mustafa hareketli, yerinde duramayan, kıpır kıpır bir çocuk. Başarı basamaklarını teker teker tırmanıyor. Bu yıl inşallah onunla güzel dereceler elde edeceğiz. Daha 11 yaşındayken Türkiye beşincisi oldu. Şampiyonluğu kıl payı kaçırdı. Bu yılki U-15 yarışmasında 7. oldu. Bu yıl inşallah daha başarılı olacak." değerlendirmesinde bulundu.