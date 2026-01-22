Haberler

Jandarma çocuklar için kızak şenliği düzenledi

Jandarma çocuklar için kızak şenliği düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği kızak şenliğinde Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar gönüllerince eğlendi. Etkinlikte çocuklara sucuk ekmek ve ayran ikram edildi.

Sivas'ta Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar, jandarma ekiplerinin düzenlediği kızak şenliğinde gönüllerince eğlendi.

Sivas Valiliği himayesinde Sivas İl Jandarma Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara yönelik kızak etkinliği düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde özel olarak hazırlanan alanda kızakla kayan çocuklar keyifli anlar yaşadı. Jandarma personelinin yakından ilgilendiği çocuklara sucuk ekmek ve ayran ikramında da bulunuldu. Neşeli görüntülerin ortaya çıktığı programda çocuklar, gönüllerince eğlenerek unutulmaz bir gün geçirdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Esat Yontunç havalimanında gözaltına alındı

Acun Ilıcalı'nın ortağı havalimanında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan Tuğyan'ın eski sevgilisi Kervan Eminoğlu'na bu fotoğraf soruldu

Gözaltına alınan Tuğyan'ın eski sevgilisine bu fotoğraf soruldu
İlçe adeta buzul çağını yaşıyor! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası

İlçe adeta buzul çağını yaşıyor! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Mourinho'dan garip açıklamalar: Artık en çok algı yapan kazanıyor

Mourinho'dan garip açıklamalar: Artık en çok...
Gözaltına alınan Tuğyan'ın eski sevgilisi Kervan Eminoğlu'na bu fotoğraf soruldu

Gözaltına alınan Tuğyan'ın eski sevgilisine bu fotoğraf soruldu
Merkez Bankası faizi yüzde 37'ye indirdi

Piyasalar merakla bekliyordu! Yılın ilk faiz kararı belli oldu
Bir annenin en zor anı! Teşhis sırasında adeta yıkıldı

Bir annenin en zor anı! Teşhis sırasında adeta yıkıldı