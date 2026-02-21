Sevgi Evleri'ndeki çocuklarla geleneksel iftar buluşması

Diyarbakırlı iş adamı Mehmet Bozkuş, Vali Murat Zorluoğlu ile birlikte Sevgi Evleri'ndeki çocuklarla iftarda buluştu.

İş adamı Mehmet Bozkuş, Sevgi Evleri'ndeki çocuklara yıllar önce yaptığı ziyaretin ardından her yıl Ramazan ayında iftar programı düzenlemeye başladı. Bozkuş, bu yılda Vali Murat Zorluoğlu'nun katılımıyla yüzlerce çocukla iftarda bir araya geldi. Vali Murat Zorluoğlu, Diyarbakır'da ramazan ayının kendine yakışır şekilde idrak edildiğini, buranın gerçek bir ramazan şehri, Anadolu şehri olduğunu söyledi. Vali Zorluoğlu, "Çocukluğumuzdan hatırladığımız ramazanların birçok yönün vatandaşlarımız burada hala yaşıyor. Bugün Sevgi Evleri'nde devletimizin, bizlerin emanetinde olan çocuklarımızla güzel bir iftarı hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Hayırsever bir iş adamımızın katkılarıyla çocuklarımızla bir araya geldik. İftarımızı yapacağız, akabinde çocuklarımızla sohbet etme, onlara bazı hediyeler verme şeklinde programımız devam edecek. Devletimiz bu çocuklarımızı, evlatlarımızı 365 gün muhafaza altında tutuyor. Her gün bizim için kıymetli. Bugün sadece ramazana özel bir iftar programındayız" dedi.

İş adamı Mehmet Bozkuş ise İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ettiğini, Ramazan ayının sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini Cenabı haktan niyaz ettiğini dile getirdi. Bozkuş, Diyarbakır Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde Sevgi Evleri'ndeki çocuklarla her yıl olduğu gibi bir araya geldiklerini kaydederek, "Öyle bir duygudur ki anlatılmaz yaşanır. Bir yanımız hüzün, bir yanımız mutluluk doluyor. Hangisi ağır basıyor derseniz kardeşlerimizin gözlerindeki parıltıyı ve sevince bakarsanız tabii ki de mutluluk olduğunu görürsünüz. Yıllar önce ilk bir araya geldiğimizde kardeşlerimizi ihmal ettiğimizden ve daha fazla ilgilenemediğimizden ötürü kardeşlerimizden helallik istedik. Koca yürekli kardeşlerimiz de bizleri helal ettiler. O günden bugüne her bir araya geliyoruz, gelmeye de devam edeceğiz. Devletimiz çok güçlü ve çok büyük. Devletimiz hem anadır, hem baba. Elhamdülillah kardeşlerimizin kimseye ihtiyaçları yoktur. Onlar bizim kardeşlerimiz, bizler onların ağabeyleriyiz. Bir nebzede olsa onları mutlu edebiliyorsak ne mutlu bizlere. Rabbim, birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın. Valimiz Murat Zorluoğlu'na teşriflerinden ve desteklerinden ötürü teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı