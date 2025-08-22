UEDAŞ'tan Aile Yılı'na Özel Sanat Projesi

Toplumsal duyarlılığı sanatla birleştiren UEDAŞ, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2025'i "Aile Yılı" ilan etmesi kapsamında anlamlı bir projeye imza attı. Balıkesir'de hayata geçirilen çalışmada trafolar, ailenin değeri ve birlikteliğin gücü temasıyla renklendirildi.

Güney Marmara Bölgesi'nde 5 milyondan fazla kişiye elektrik dağıtım hizmeti sunan UEDAŞ, 2017'den bu yana sürdürdüğü ve sektöründe ilk olma özelliği taşıyan "Trafolar Konuşuyor" projesiyle kentlerin sokaklarını sanata açıyor. Bugüne kadar 73 trafo grafiti sanatıyla renklendirilirken, proje bu kez Balıkesir'de ailenin önemine dikkat çekmek amacıyla hayata geçirildi. Balıkesir Valiliği ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Sevgi Evleri'ndeki çocuklar ve Darülaceze'deki yaşlılar da yer aldı. Birlikte boyanan trafolar hem renkli görüntüler ortaya çıkardı hem de kuşaklar arası dayanışmanın güçlü bir simgesi oldu.

Gençoğlu: "Trafolarımız toplumsal duyarlılığın en somut örneği"

Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Emine Böçkün'ün de eşlik ettiği projeye dair değerlendirmede bulunan UEDAŞ Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu, "Aile, toplumun en temel yapı taşıdır. Ailemizi, kültürümüzü ve değerlerimizi koruyarak gelecek nesillere sağlıklı bireyler kazandırmak hepimizin görevidir. UEDAŞ olarak toplumu ilgilendiren ve yansıtan her konuya hassasiyetle yaklaşıyoruz. Trafolarımız bunun en somut örneği olarak karşımıza çıkıyor. Bugüne kadar 73 trafoyu grafiti sanatıyla renklendirdik ve farkındalık mesajlarımızı duvarlarına işledik. Bundan sonraki süreçte de toplumsal duyarlılık içeren projelerle farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz" dedi. - BALIKESİR