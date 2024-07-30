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Tekirdağ'da Sevgi Evleri'nde çocuklara doğa eğitimi

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Tekirdağ'da Sevgi Evleri'nde kalan çocukların yaban hayatını öğrenmesi ve doğayı koruma bilinci oluşturulması için etkinlik düzenlendi. Çocuklar, Kartaltepe Tabiat Parkı'nda doğa koruma ve yaban hayatı konusunda bilgilendirildi ve çeşitli uygulamalar gerçekleştirdi.

Tekirdağ'da Sevgi Evleri'nde kalan çocukların yaban hayatını öğrenmesi ve doğayı koruma bilinci oluşturulması için etkinlik düzenlendi.

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetle Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Doğanın Koruyucuları" projesi kapsamında 14 çocuk Kartaltepe Tabiat Parkı'nda bir araya geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, çocuklar milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiat koruma alanı, yaban hayatı geliştirme sahası, sulak alanların ve yaban hayatı konusunda bilgilendirildi.

Daha sonra çocuklar yetkililer eşliğinde kuş gözlemi, fotokapan kurulumu ve dronla yaban hayatı gözlemciliği uygulaması yaptı.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Özdemir, müdür yardımcısı Sultan Ateşoğlu, şube müdürü Çağrı Özdere ile Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Vekili Cüneyt Emrah Salt katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Sevgi Evleri Tekirdağ Çocuk Çevre Doğa Eğitim Güncel Haberler

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