Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz

Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını selamlıyoruz
Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı

Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada 'Türkiye' detayı
19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları

Gazze'de ateşkes için anlaşma sağlandı! İşte tüm detaylar
Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi

İşte Biden'a 'Bu şaka mı?' dedirten soru

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, KKTC'de Temaslarda Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, KKTC'de Temaslarda Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, KKTC'de Cumhuriyet Meclisi Başkanı ve Başbakan ile görüştü, yeni projeler için işbirliği protokolleri imzalandı ve sevgi evlerinin açılışına katıldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel ile görüştü.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Bakan Göktaş'ı Meclis Şeref Salonu'nda kabul etti.

Öztürkler ve Göktaş bir süre baş başa görüştükten sonra Türkiye ve KKTC heyetleri arasında görüşme yapıldı.

Kabulde, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ve Meclis Başkanlık Divanı üyesi milletvekilleri de hazır bulundu.

Görüşmenin ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş daha sonra KKTC Başbakanı Üstel tarafından kabul edildi.

KKTC Başbakanlık binasında gerçekleşen görüşmenin ardından Başbakan Üstel ve Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın huzurunda KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Fenercioğlu Yapım ve İnşaat Ltd. arasında Yeni Erenköy Yaşlı ve 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi İnşaat Projesine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Bakan Göktaş daha sonra KKTC'de yapımı tamamlanan Tangül Ünal Çağıner Vakfı Sevgi Evleri'nin açılış törenine katıldı.

Göktaş burada yaptığı konuşmada, "Türkiye ve KKTC arasındaki bağların, birlikte yaratılan güzel eserlerle güçleneceğine bir kez daha şahit oluyoruz." ifadesini kullandı.

KKTC ile Türkiye'nin ortak tarihi geçmişi ve arasında derin bağlar bulunduğuna dikkat çeken Göktaş, "Bu anlamda KKTC bizler için her daim tarihimizin, kültürümüzün ve gönlümüzün ayrılmaz bir parçası olmuştur." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
img

Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor
img

Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını selamlıyoruz
img

İstanbul'da ulaşıma büyük zam! İşte yeni tarife
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü

Kadıköy'de ürküten görüntü! Deniz yüzeyini kapladı
Kumpirin zehirlediği kadın hayatını kaybetmişti! Salmonella virüsü tespit edildi

Kumpirin zehirlediği kadını hayatını kaybetmişti
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

Belediye Menzil Cemaati'ne ait tatil köyünü dakikalar içinde yıktı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.