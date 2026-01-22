Haberler

Sivas'ta jandarmadan Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara kızak şenliği

Sivas'ta jandarmadan Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara kızak şenliği
Güncelleme:
Sivas İl Jandarma Komutanlığı, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için eğlenceli bir kızak şenliği etkinliği organize etti. Çocuklar, jandarma personelinin yardımıyla rampadan kayarak keyifli anlar yaşadı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için kızak şenliği düzenledi.

Etkinlik, Sivas Valiliği himayelerinde, İl Jandarma Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde hazırlanan rampadan kızakla kayan çocuklar, doyasıya eğlenerek keyifli anlar yaşadı.

Jandarma personeli çocuklarla yakından ilgilenerek keyifli bir gün geçirmelerini sağladı.

Etkinlik sonunda çocuklara sucuk ekmek ve ayran ikram edildi.

Programa, Sivas Vali Yardımcısı İhsan Maskar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Adem Taşkın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş ile jandarma personeli katıldı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya - Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

