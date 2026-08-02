Haberler

Bakan Göktaş, Düzce'de devlet korumasındaki çocuklarla yaban mersini topladı

Bakan Göktaş, Düzce'de devlet korumasındaki çocuklarla yaban mersini topladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzce'de Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarla yaban mersini topladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzce'de Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarla yaban mersini topladı.

Göktaş, Musababa köyünde genç çiftçi Bilal Köse tarafından 60 dönüm arazi üzerinde kurulan yaban mersini, ahududu ve frenk üzümü bahçesini gezdi.

Kentteki Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarla yaban mersini toplayan Göktaş, ziyarete katılan Vali Mehmet Makas, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve protokol üyeleriyle sohbet etti, kentteki tarımsal faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Bakan Göktaş, gazetecilere, genç girişimcilerin hayata geçirdiği projelerin kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Girişimci Desteği"yle ilk etapta yaban mersini bahçesi olarak başlayan bu girişimin zamanla büyüyerek örnek bir projeye dönüştüğünü anlattı.

Düzce'de hayata geçirilen bahçenin yeni nesil tarımın en güzel örneklerinden biri olduğunu belirten Göktaş, "Özellikle ailece işletmeleri çok kıymetli. Anne, baba ve çocukların her birinin burada sorumluluğu var, aynı zamanda dayanışmayı beraber başlatıyorlar, fikren de birbirlerine destek oluyorlar. Buranın bu kadar gelişmiş olmasının sebebi de muhtemelen aile içi bağların çok kuvvetli olması." ifadelerini kullandı.

Göktaş, devlet korumasındaki çocuklarla yaban mersini topladıklarına değinerek, "Oldukça keyifli zaman geçirdik. Bu güzel imkanı sundukları için ve bu vizyoner proje için kendilerine teşekkür ediyorum. Gerçekten örnek teşkil eden bir proje." dedi.

Devletin bütün kurumlarıyla gençlerin yanında olduğunun altını çizen Bakan Göktaş, "Devletimiz, bir fikri olanın her zaman yanında." diye konuştu.

Bakan Göktaş, etkinliğin sonunda beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA
Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı! Behzat Ç. suçlamasını kabul etti

Emniyet ifadesinde tek tek açıkladı! İşte aylık geliri ve mal varlığı
Bakan Şimşek duyurdu! Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor

Bakan Şimşek duyurdu! Devrim niteliğinde bir adım atılıyor
Yunanistan'da orman yangınlarına müdahalede facia: 2 helikopter havada çarpıştı

Komşuda korkunç facia! Yangın söndürme helikopterleri havada çarpıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sanchez'e kaos üstüne kaos! İsrail'e haddini bildirdi, başına gelmeyen kalmadı

Sen misin İsrail'e haddini bildiren! Son olayla adeta kabusu yaşıyor
Sabah istifa eden Paşinyan yeniden başbakan oldu

Sabah istifa eden Paşinyan yeniden başbakan oldu
Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü: Bakın ne için o kadar para ödemişler

Ankara’dan Giresun’a taksi yolculuğunun sırrı çözüldü
Trabzonspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Mohamed Salah geliyor

Yılın transfer bombası patladı! Salah Süper Lig'e hayırlı olsun
Bodrum’da gösterişin yeni boyutu: Saat camında havyar yeme çılgınlığı

Görgüsüzlüğün dozu kaçtı! Görmemişliğin zirvesine böyle çıktılar

Altın yatırımcısının beklediği haber geldi

Evini, arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi
Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme

Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme