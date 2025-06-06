Kırşehir Valisi Demiryürek'ten Huzurevi ve Sevgi Evlerine Bayram Ziyareti

Kırşehir Valisi Demiryürek'ten Huzurevi ve Sevgi Evlerine Bayram Ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Kurban Bayramı dolayısıyla huzurevi ve sevgi evlerinde kalan yaşlılar ve çocuklarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı ve onlara mutlu bir gelecek diledi.

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, huzurevi ve sevgi evleri sakinlerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Demiryürek, bayram dolayısıyla Kırşehir Huzurevi'ne ve ardından sevgi evlerine ziyarette bulundu.

Demiryürek, her iki kurumda kalan yaşlı ve çocuklarla sohbet ederek, bayramlaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Demiryürek, şunları kaydetti:

"Allah hepimize sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde daha nice bayramlar görmeyi nasip etsin. Devletimizin koruması altındaki çocuklarımıza hayırlı gelecekler diliyorum. Çocuklarımızın bahtı, yolu açık olsun. Onların en iyi şekilde büyüyüp yetişmesi ve huzurevinde kalan değerli büyüklerimizin huzurlu bir hayat sürdürmesi için emek veren kıymetli personelimize de teşekkür ediyor, herkesin bayramını tebrik ediyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun."

Demiryürek'e ziyaretlerde, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Yıldırım eşlik etti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan'da ölü bulundu

269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi ölü bulundu
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı

Kaç araca radar cezası kesildi? Merak edilen cevap Yerlikaya'dan geldi
İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde

İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde
Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Mertens'e fahri vatandaşlık verildi
İnfaz yasasıyla tahliye olan genç: Babamın da çıkmasını istiyorum

İnfaz yasasıyla tahliye olan genç, Erdoğan'a seslendi: Onu da çıkarın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi

Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü

Suudi Arabistan'a gittiği için eleştiriliyordu, Avrupa'ya geri döndü
Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu

Zirvede Arda Güler yok! En pahalı 10 Türk futbolcu belli oldu
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu

Geceyi hastanede bitirdi! Ünlü oyuncuyu kene ısırdı
Esad rejiminin yıkılmasının ardından Emevi Camii'nde ilk Kurban Bayramı namazı

Esad rejimi sonrası ilk! Yüzlerce kişi akın etti
Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı

Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.