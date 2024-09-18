Üye Girişi
Haberler

Kütahya Jandarma Komutanlığı'ndan Sevgi Evleri Ziyareti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli, devletin koruması altındaki çocuklarla bir araya gelerek Sevgi Evleri Sitesini ziyaret etti.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli Sevgi Evleri Sitesini ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sevgi Evleri Sitesini ziyaret eden İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli devletin koruması altında olan çocuklarla bir araya gelerek onlarla yakından ilgilendi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türk Telekom CEO'sundan faturalardaki fahiş artışlara 'Damacanalı' savunma

Türk Telekom CEO'sundan fahiş faturalara "Damacanalı" savunma

 Erdoğan'ın başdanışmanından 'Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız' diyen Yapıcıoğlu'na yanıt

Erdoğan'ın başdanışmanından Yapıcıoğlu'nun "Anayasa" çıkışına yanıt

 Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı

Çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı
Lübnan'daki çağrı cihazları tek tek patlatılmıştı! Türkiye'de de benzer bir saldırı riski var mı?

Türkiye'de benzer bir saldırı riski var mı? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tupperware iflas mı etti? Tupperware battı mı? Dilan Çıtak kimdir? Dilan Çıtak kaç yaşında, nereli? İbrahim Tatlıses'in kızı kim? Kuruluş Osman bu akşam var mı? 18 Eylül ATV yayın akışı, Kuruluş Osman yeni sezon bölümü yayınlanacak mı? Antalya hava durumu 18 Eylül | Bugün Antalya'da hava nasıl olacak? Anayasanın 4. Maddesi nedir? Anayasanın ilk 4 maddesi nelerdir? Anayasanın 4. Maddesi değiştirilebilir mi? Pınar Deniz'in gelinliği ne kadar? Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz'in düğün kareleri… FB- GS derbisi maç bilet fiyatları ne kadar? Passolig maç bileti satın al! Icardi derbide oynayacak mı? Fenerbahçe- Galatasaray derbisi kadrosunda Icardi var mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 18 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? YKS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? (ais.osym.gov.tr) Ankara su kesintisi sorgulama 18 Eylül! Mamak ve Altındağ'da sular ne zaman gelecek? ASKİ su kesintisi!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });