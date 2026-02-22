Haberler

Diyarbakır'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için iftar programı düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hayırsever iş insanı Mehmet Bozkuş'un düzenlediği iftar programında Diyarbakır'daki Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar bir araya geldi. Programa katılan Vali Murat Zorluoğlu, çocuklarla birlikte oruç açtı ve onlara oyuncak ile giyim çekleri takdim edildi.

Diyarbakır'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar iftar programında buluştu.

Hayırsever iş insanı Mehmet Bozkuş tarafından Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için bir restoranda iftar programı düzenlendi.

Programa katılan Vali Murat Zorluoğlu, çocuklarla sohbet etti, onlarla birlikte orucunu açtı.

İş insanı Bozkuş, yaptığı açıklamada, geleneksel olarak düzenlediği iftar programında Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarla bir araya geldiklerini belirtti.

Bir araya geldikleri çocukların heyecan ve mutluluklarına şahitlik ettiklerini dile getiren Bozkuş, çocuklara daha fazla bir araya gelme sözünü verdiklerini ifade etti.

Bozkuş, "Onlar bizim evlatlarımız. Her zaman söylediğimiz bir sözümüz var, 'Biz paylaştıkça mutlu olan, paylaştıkça büyüyen bir aileyiz." dedi.

Programda, çocuklara oyuncak ve giyim çekleri takdim edildi.

Vali Zorluoğlu, iş insanı Bozkuş'a plaket verdi.

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan
'Savcıyım' deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi

Otobüsteki sahte savcı hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe

11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe
Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler

Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

Beyin kanaması geçirmişti! Usta oyuncudan acı haber geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı net rakam verdi
11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe

11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe
Kayseri'de 3 puan 89.dakikada geldi! Küme düşme hattı yangın yerine döndü

3 puan 89. dakikada geldi! Küme düşme hattı adeta yangın yeri
İçeride de rahat durmamış: Siyah bir adam beni öperken...

İçeride de rahat durmamış: Siyahi bir adam beni öperken...