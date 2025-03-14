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Sinop Üniversitesi'nde Üç Kuşak İftar Programında Bir Araya Geldi

Sinop Üniversitesi'nde Üç Kuşak İftar Programında Bir Araya Geldi
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Sinop Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi'nde düzenlenen iftar programında, 3. Yaş Üniversitesi öğrencileri, Sevgi Evleri'nden gelen misafirler ve üniversite öğrencileri bir araya gelerek oruç açtı. Programda 'Oruç ve Sağlık' konusu ele alındı.

Sinop Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi'nde düzenlenen iftar programı üç kuşağı bir araya getirdi. Programda, 3. Yaş Üniversitesi öğrencileri, Sevgi Evleri'nden gelen misafirler ve üniversite öğrencileri birlikte oruçlarını açtı.

İftar öncesi düzenlenen "Edebiyat, Tarih ve Müzik Akşamları" programında, "Oruç ve Sağlık" konusu ele alındı. Programın moderatörlüğünü Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Adem Orakçı yaparken, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Huriye Demet Cabar ve İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hatice Aksoy Karakaya Ramazan ayında beslenme yöntemleri ve orucun sağlık üzerindeki etkileri üzerine bilgiler paylaştı. Üç kuşağın birlikte oruç açtığı programa Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir de katıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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