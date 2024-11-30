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Konya'da Kaybolan Çocuk Bulundu

Konya'da Kaybolan Çocuk Bulundu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Konya'daki 'Sevgi Evleri'nde kalan 13 yaşındaki S.A'nın izinsiz ayrılmasının ardından emniyet birimleri tarafından bulunduğunu ve psikososyal destek sürecinin başlatıldığını açıkladı.

ANKARA - Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Konya'da 'Sevgi Evleri'nden 22 Kasım'da izinsiz ayrılan S.A'nın emniyet birimleri tarafından bulunarak kuruluşa teslim edildiği ve çocuğa yönelik psikososyal destek sürecinin başlatıldığı bildirildi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Konya'da 'Sevgi Evleri'nde kalan 13 yaşındaki S.A'nın kaybolmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

'Konya'da S.A'nın Çocuk Evleri Sitesinden 22 Kasım'da izinsiz ayrılmasının ardından ivedilikle emniyet birimlerine ihbarda bulunulmuştur. Yapılan aramalar sonucu emniyet birimleri tarafından bulunan çocuğumuz kuruluşa teslim edilmiştir. Ekiplerimiz tarafından çocuğumuza yönelik psikososyal destek süreci de başlatılmıştır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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