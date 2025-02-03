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Öz Sağlık-İş Sendikası’ndan Tiyatro Etkinliği

Öz Sağlık-İş Sendikası’ndan Tiyatro Etkinliği
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Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile birlikte, sendika üyelerinin çocukları, Sevgi Evleri'nde yetişen çocuklar ve engelli bireyler için tiyatro etkinliği düzenledi. Komedi türündeki oyun büyük ilgi gördü.

Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası Erzurum Şubesi, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün destekleriyle sendika üyelerinin çocukları, Sevgi Evleri'nde yetişen çocuklar ve engelli bireyler için düzenlediği tiyatro etkinliğini yoğun katılımla gerçekleştirdi.

Proje Uzmanı Muhammed Fatih Eroğlu'nun yönettiği ve Kültür ve Sanat Komite Başkanı Mehmet Koz'un katkılarıyla sahnelenen komedi türündeki tiyatro oyunu, İbrahim Erkal Kültür Merkezi'nde izleyicilerle buluştu. Etkinlik, katılımcılara keyifli anlar yaşattı ve büyük beğeni topladı. Erzurum Şube Başkanı Serdar Cengiz, etkinliğin amacının çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturmak olduğunu belirterek Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne, katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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