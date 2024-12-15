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Bilecik Valisi Sevgi Evleri'ni Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Sevgi Evleri'ni Ziyaret Etti
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü ile birlikte Sevgi Evleri'ni ziyaret ederek gençlerle keyifli anlar geçirdi. Ziyarette sazlar çalındı, çiğköfteler yapıldı ve gençlerin hayalleri dinlendi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve beraberinde Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile Sevgi Evleri'ni ziyaret ederek gençlerle duygu dolu anlar yaşanırken ardından sazlar çalındı, çiğköfteler yapıldı.

Gerçekleşen ziyarete, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz ve Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile birlikte Sevgi Evleri'ni ziyaret bulundular. Vali Aygöl ve beraberinde İl Müdürü Türkoğlu, gençlerle bir araya geldiği akşamda, sazlar çalındı, çiğköfteler yapıldı, sohbetler edildi, sıcak bir aile ortamı yaşandı. Vali Aygöl, ziyarette gençlerin geleceğe dair hayallerini dinleyerek onlarla sohbet etti. Gençlerin saz eşliğinde söyledikleri türkülere eşlik eden Vali Aygöl, Sevgi Evleri'nin güvenli bir yuva olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"Her biri umut dolu birer yıldız"

Vali Aygöl, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu gece, her biri umut dolu kalplere sahip evlatlarımızın sazlarına, sohbetlerine ve sofralarına misafir olduk. Sevgi Evleri'nde büyüyen gençlerimizin azim ve sevgisiyle yarınlara güçlü adımlarla yürüyeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Program sonunda gençlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Vali Aygöl, Sevgi Evleri çalışanlarına da özverili emeklerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret, gençlerin moral ve motivasyonunu artırırken, onlara duyulan güven ve sevginin bir göstergesi oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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