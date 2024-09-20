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İlkay Türkoğlu, Yaşlılar ve Çocuklarla Bir Araya Geldi

İlkay Türkoğlu, Yaşlılar ve Çocuklarla Bir Araya Geldi
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, denetimlerini gerçekleştirerek Sevgi Evleri ve Huzur Evinde yaşlı ve çocuklarla buluştu. Türkoğlu, hizmet kalitesini artırma sözü verdi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu hem denetimlerini gerçekleştirdi hem de yaşlı ve çocuklarla bir araya geldi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, İl Müdür yardımcıları ile birlikte İl Müdürlüğüne bağlı olan Sevgi Evleri ve Huzur Evinde gerekli denetimlerde bulundu. İl Müdürü Türkoğlu kurum personelleri ve idarecilerden kuruluşların yönetimi ve düzeni hakkında bilgi aldı.

İl Müdürü Türkoğlu, Sevgi Evlerinde çocuklarla bir araya gelerek hem sohbet etti, hem de eğlencelerine eşlik etti. Ardından huzur evine giden Türkoğlu burada ise yaşlılarla bir araya gelerek maziyi andı.

Bu anları sosyal medyasında paylaşan İlkay Türkoğlu yaptığı açıklamada, "Göz bebeğimiz çocuklarımız, kıymetli büyüklerimiz ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet verebilmek için denetlemelerimize devam ederek personellerimiz ile bir araya geliyor, onların sorunlarını dinliyor ve çözüm odaklı yaklaşımla hizmet kalitemizi her geçen gün daha da arttırarak en üst seviyeye taşımak için çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sevgi Evleri bilecik Eğitim Yerel Yaşam

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