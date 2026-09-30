AFAD eğitmenleri Tekirdağ'da çocuk ve sevgi evleri personeline afet eğitimi verdi

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Tekirdağ'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk evleri ve sevgi evlerinde görev yapan personele afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.

Afad Tekirdağ Müdürlüğü eğitmenleri tarafından Hürriyet Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde düzenlenen eğitimde, personele afet ve acil durumlarda yapılması gerekenler hakkında bilgi aktarıldı.

Eğitimde, afet ve acil durumların ardından kritik öneme sahip olan ilk 72 saat, farklı afet türleri ve afetlerin etkileri ele alındı.

Katılımcılara ayrıca yaşanılan mekanlardaki risklerin azaltılması, afet öncesinde alınabilecek önlemler ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Eğitimle personelin afet ve acil durumlara karşı farkındalıklarının artırılması ve olası durumlarda doğru müdahale yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmaları amaçlandı.

Kaynak: AA