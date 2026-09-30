Haberler

AFAD eğitmenleri Tekirdağ'da çocuk ve sevgi evleri personeline afet eğitimi verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AFAD eğitmenleri Tekirdağ'da çocuk ve sevgi evleri personeline afet eğitimi verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da çocuk evleri ve sevgi evleri personeline AFAD eğitmenlerince afet ve acil durum farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde ilk 72 saat, afet türleri, risk azaltma ve doğru davranış yöntemleri anlatılarak personelin müdahale bilgisinin artırılması amaçlandı.

Tekirdağ'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk evleri ve sevgi evlerinde görev yapan personele afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi.

Afad Tekirdağ Müdürlüğü eğitmenleri tarafından Hürriyet Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde düzenlenen eğitimde, personele afet ve acil durumlarda yapılması gerekenler hakkında bilgi aktarıldı.

Eğitimde, afet ve acil durumların ardından kritik öneme sahip olan ilk 72 saat, farklı afet türleri ve afetlerin etkileri ele alındı.

Katılımcılara ayrıca yaşanılan mekanlardaki risklerin azaltılması, afet öncesinde alınabilecek önlemler ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Eğitimle personelin afet ve acil durumlara karşı farkındalıklarının artırılması ve olası durumlarda doğru müdahale yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmaları amaçlandı.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Ülke sular altında kaldı! Sokaklarda balıklar yüzmeye başladı

Sular altında kalan ülkede sıra dışı görüntü
Emekli doktor evinde ölü bulundu

Emekli doktorun sır ölümü! Ekipler içeri girince...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küçükçekmece'de aydınlatma direğinin yanında akıma kapılan köpek öldü! Kurtarmaya çalışan sahibi de çarpıldı

Aydınlatma direği ölüm saçtı! Köpeğine dokunan genç de çarpıldı
Meteoroloji peş peşe uyardı! Bazı bölgelerde yağış çok kuvvetli olacak

Meteoroloji peş peşe uyardı! Bazı bölgelerde yağış çok kuvvetli olacak
30 yıllık sır çözüldü! Eşi Nigar Bilgin'i katledip mağarada yaşamaya başlamış

30 yıllık sır çözüldü! Eşini katledip bugüne kadar mağarada saklanmış
Cristiano Ronaldo'dan Jorge Jesus'a rest

Fenerbahçe'nin eski hocasına rest çekti!
Amasya'da öfkeli boğa komşu ahıra daldı! Süt sağım makinesini boynuzuna takıp sürükledi

Öfkeli boğa komşunun ahırına daldı! Çıkarken bakın neyi götürdü
Gonca Vuslateri'den sürpriz karar! Hesaplarını kapattı

Yeni dizisiyle ekranlara dönmüştü! Gonca Vuslateri'nden radikal karar
Feyza Altun'un eski eşinden aldatılma iddiasına yanıt: İlişkimin sonuna kadar arkasındayım

"Aldatıldım" diyen Feyza Altun'a eski eşten olay cevap: İlişkimin...