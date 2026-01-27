Haberler

Sakarya'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar, eğitimle geleceğe hazırlanıyor

Sakarya'da Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar, 'Keşfet, Öğren, Uygula' projesi ile farklı alanlarda eğitim alarak geleceğe hazırlanıyor. Uzmanlar eşliğinde yapılan eğitimler, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlıyor.

Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Yeşilay Şubesi işbirliğiyle çeşitli eğitimler alıyor.

Serdivan Gençlik Merkezi'nde uzmanlar ve gönüllüler eşliğinde birçok alanda eğitim gören çocuklar, basketbol, tenis, geleneksel okçuluk, resim ve değerler eğitimleriyle birçok alanda fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlıyor.

"Keşfet, Öğren, Uygula" projesi hakkında açıklamada bulunan Yeşilay Sakarya Şube Başkanı Kağan Kemal Buran, gelecek nesilleri korumanın stratejik önem taşıdığını ifade etti.

Buran, projenin çocukların olumlu alışkanlıklar edinmesini sağladığını belirterek, "Bir milleti savunmak sadece sınır hatlarında değil, o milletin çocuklarının zihninde ve kalbinde başlar. 'Keşfet, Öğren, Uygula' projesiyle, evlatlarımızı bağımlılıkların karanlığından uzak tutarken, onlara devletimizin şefkatini ve gücünü hissettiriyoruz. Bu yolda bizlere vizyoner desteğini esirgemeyen Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm paydaş kurum müdürlerimize teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Yeşilay Sakarya Spor Kulüp Başkanı Hasret Altun Aksakal ise çocukların karakter inşasına odaklandıklarını, geleceğe hazırlanan çocukların, özgüveni yüksek ve bağımlılıklara karşı irade sahibi bireyler olarak yetişeceğini anlattı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
