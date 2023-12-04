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Erzurum'da polisler çocukları sevindiriyor

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Erzurum'da polisler, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için meslek edindirme kursları ve sportif faaliyetler düzenleyerek onların yüzünü güldürüyor. Polisler, çocuklarla birlikte hamur yoğurup pasta ve pizza pişiriyor, ok atıyor, halk oyunları öğreniyor ve paten kayıyor. Kurslarla sertifika alan çocuklar, kişisel becerilerini geliştirirken sosyal çevreye de uyum sağlıyor.

Erzurum'da polisler, düzenledikleri etkinliklerle Sevgi Evleri'nde kalan çocukların yüzünü güldürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Sevgi Evleri'nde kalan çocukların kendilerini yalnız hissetmemeleri için çeşitli meslek edindirme kursları ve sportif faaliyetler düzenliyor.

Polisler, yaklaşık 6 aydır yürütülen "Dadaşlar Emin Ellerde, Yarınlarımız Güvende Projesi" kapsamında unlu mamuller çıraklığı, halk oyunları, okçuluk, tekvando, karate ve curling kurslarına katılan çocuklara eşlik ediyor.

Çocuklar, polis ekipleriyle kurslarda hamur yoğurup pasta ve pizza pişiriyor, at binip ok atıyor, yöreye özgü halk oyunlarını öğreniyor ve buz üzerinde paten kayarak eğlenceli vakit geçiriyor.

Kurslarla sertifika almaya hak kazanan çocuklar, kişisel becerileri geliştirirken sosyal çevreye de uyum sağlıyor.

"Hedef kitlemiz 127 çocuktu"

Toplum Destekli Polislik Şubesi Müdür Vekili Komiser Özge Keklik, AA muhabirine, çocukların sürekli yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Çocukların gelişimi için gayret gösterdiklerini ifade eden Keklik, "Proje kapsamındaki hedef kitlemiz 127 çocuktu. Şube olarak çocuklarımızın yanındayız. Çeşitli etkinliklerle her gün onlarla bir araya geliyoruz." dedi.

Keklik, şube olarak gelecek yıl da çocuklarla çeşitli kurslarda bir araya gelmeyi planladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Çocukların bizleri gördükleri zaman yüzlerinde oluşan ifade için her gün yanlarına geliyoruz. Bizi görünce çok seviniyor ve bizi kucaklıyorlar. Çok sevecenler ve bizi çok seviyorlar, biz de onları çok seviyoruz. Çocukların, polise ve devlete olan aidiyet duygularını güçlendirmek ve devletin her bireye eşit davrandığını onlara hissettirmeye çalışıyoruz. Suça iten olumsuz etkenlerden uzaklaşmalarını sağlamak ve suça sürükleyen sosyal çevrede değil de kendi potansiyellerinin farkına varabilecekleri çeşitli alanlara yönlendirmeye çalışıyoruz. Kurslarla sosyal gelişimlerini destekliyor ve öz güveni yüksek bireyler yetiştirmeye gayret ediyoruz."

Verilen kurslarda alınan lisans ve sertifikaların çocukların gelecekte işe girmelerinde kolaylık sağlayacağına işaret eden Keklik, bu zamana kadar yaklaşık 80 çocuğun spor lisansı aldığını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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