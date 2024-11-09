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MÜSİAD'dan Yetim ve Öksüz Çocuklara Gönül İklimi Etkinliği

MÜSİAD'dan Yetim ve Öksüz Çocuklara Gönül İklimi Etkinliği
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MÜSİAD Diyarbakır, sevgi evlerinde kalan yetim ve öksüz çocuklarla birlikte anlamlı bir etkinlik düzenledi. 120 çocuğun katılım sağladığı organizasyonda, aile ortamında yemek yenildi ve çocuklara oyuncak ile giysi hediye çekleri verildi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Başkanı Mehmet Bozkuş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sevgi evleri bünyesinde barınan yetim ve öksüz çocuklarla gönülleri ısıtan bir etkinlik programı düzenledi.

Etkinliğe Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Vali Yardımcısı Muhammet Özyüksel, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, MÜSİAD üyeleri, sevgi evlerinde kalan yetim ve öksüz çocuklar katıldı. Etkinlikte sevgi evlerinde barınan 120 çocuk misafir edilerek, aile ortamında birlikte yemek yenildi, oyuncak ve giysi hediye çekleri takdim edildi.

"Biz paylaştıkça büyüyen ve mutlu olan büyük bir aileyiz"

MÜSİAD Diyarbakır Başkanı Mehmet Bozkuş, sevgi evlerindeki çocuklarla aile ortamında çok güzel vakitler geçirdiklerini belirterek, kimsesiz çocuklara dokunmanın kendilerini de çok mutlu ettiğini söyledi. Bozkuş, "Biz paylaştıkça büyüyen ve paylaştıkça mutlu olan büyük bir aileyiz. Sevgi evlerinde kalan evlatlarımızla bir arada olmaktan çok mutluyuz. Ramazan ayın da yapmış olduğumuz programımızda dile getirmiştik. Evlatlarımızın gözlerindeki heyecanı, mutluluğu ve sevinci gördükten sonra onlar ile daha fazla bir araya gelme sözü verip, evlatlarımızı ihmal ettiğimiz için helallik isteyip, bundan sonra devamlı bir araya geleceğimizi belirtmiştik. Bugün yine evlatlarımız ile birlikteyiz. Bundan ötürü çok mutluyuz. Bundan sonra da hep yanlarında olacağız. Evlatlarımız için bir nebze de olsa faydamız olmuş ise bu bizler için büyük mutluluktur" dedi.

Başkan Bozkuş, yaptıkları anlamlı etkinliğe katılarak destek veren Vali Murat Zorluoğlu, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve tüm üyelere teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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