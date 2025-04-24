Yeşilay Şubesi'nden 23 Nisan Etkinliği
Sivas'ta Yeşilay Şubesi gönüllüleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi. Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için sportif oyunlar ve yüz boyama etkinlikleri yapıldı.
Sivas'ta Yeşilay Şubesi gönüllüleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi.
Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Yeşilay Şubesi gönüllüleri tarafından stant açıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara yönelik Yeşilay gönüllüleri tarafından sportif etkinlik düzenlendi.
Gönüllüler yüz boyama etkinliği yaptığı çocuklarla oyunlar oynayarak keyifli zaman geçirdi.
Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel