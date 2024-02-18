Görme Engelliler Derneği Üyeleri Sahneye Kastamonu'da Çıktı

Kastamonu Görme Engelliler Derneği üyelerinin oluşturduğu "Ekip Moni", üçüncü oyununu sevgi evleri ve huzurevinde kalanlarla gaziler ve şehit yakınları için sahneye koydu.

"Hayata Farklı Bakıyoruz" tiyatro oyunuyla ilk kez 2022'nin Mayıs ayında izleyici ile buluşan 12 kişinin yer aldığı "Ekip Moni", daha sonra "Buz Dağı"nı sahneledi.

Rıfat Ilgaz Konferans Salonunda "Kastamonululaştıramadıklarımızdanmışçasına" ile sahneye çıkan ekip, Kastamonu'ya gelen bir kişinin konuşulan şiveyi anlamada yaşadığı sıkıntıları esprili şekilde anlattı.

Kastamonu Görme Engelliler Derneği Başkanı Cahit Kuşoğlu, gazetecilere, kendilerini izlemeye gelenlerin yüzünü bir nebze de olsa güldürmek istediklerini söyledi.

Bu tür etkinliklerle vatandaşlarla beraber olmak istediklerini anlatan Kuşoğlu, "Görme engellinin neler yapabildiğini göstermek, farkındalık oluşturabilmek, görme engelli arkadaşlarımıza örnek olabilmek açısından bu etkinliği yaptık. Hayattan beklentiniz, yaşama sevinciniz kaybolmadıysa bir uzvun kaybedilmesinin çok büyük bir engel olmadığını göstermek istiyoruz." dedi.

Oyunculardan görme engelli Necati Korkmazer ise Kastamonu'dan tüm Türkiye'ye mesaj vermek istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tiyatro ekibinin yaş ortalaması 50'nin üzerinde. 50 yaşın üzerindeki görme engelliler elindeki kıt imkanlarla bunları yapabiliyorlarsa, bu sahneye çıkabiliyorlarsa başka bir ildeki 15 yaşındaki bir görme engellinin elinden tutulursa neler yapabilir. Görme engellilerin elinden tutulsun istiyoruz. Bugünkü oyunumuzu sevgi evlerindeki geleceğe umutla bakan çocuklarımız, huzurevindeki büyüklerimiz ve cansiparane görevini yapan gazilerimiz ile şehit yakınlarımıza özel yaptık. Onların karşısında tiyatro gösterisi yapmak bizim için gurur vericiydi."