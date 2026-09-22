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Erzincan'da Sevgi Evleri çocuklarına akıl ve zeka oyunları kursu açıldı

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Erzincan'da Sevgi Evleri çocuklarına akıl ve zeka oyunları kursu açıldı
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Erzincan'da Toplum Destekli Polislik ekipleri, ÇOGEP kapsamında Sevgi Evlerinde kalan çocuklara akıl ve zeka oyunları kursu açtı. Kursta çocukların problem çözme, dikkat ve stratejik düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince, "ÇOGEP Hep Birlikte Güçlüyüz" projesi kapsamında Sevgi Evlerinde kalan çocuklara yönelik "Akıl ve Zeka Oyunları Kursu" açıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sevgi Evlerinde kalan çocukların sosyal, kültürel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen kursta, çocukların boş zamanlarını verimli değerlendirmeleri ve sosyalleşmeleri hedefleniyor.

Kurs kapsamında çocukların problem çözme, dikkat ve odaklanma, stratejik düşünme, karar verme ve iletişim becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Çocukların grup içerisinde iş birliği yapma ve sağlıklı iletişim kurma alışkanlığı kazanmalarının da amaçlandığı kursla, kendilerini daha iyi ifade etmelerine katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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