Jandarma pist hazırladı, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar kızakla kaydı

SİVAS'ta jandarma ekipleri tarafından hazırlanan pistte, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için kızak etkinliği düzenlendi.

Sivas Valiliği himayelerinde, İl Jandarma Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar için kızak etkinliği gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde hazırlanan özel rampadan kızakla kayan çocuklar, eğlenceli anlar yaşadı. Jandarma personeli, etkinlik boyunca çocuklarla yakından ilgilenerek onlara unutulmaz bir gün yaşattı. Etkinlikte, çocuklara sucuk/ekmek ve ayran ikramı yapıldı. Neşeli görüntülerin oluştuğu programda çocuklar, doyasıya eğlenerek günün tadını çıkardı. Programa Sivas Vali Yardımcısı İhsan Maskar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Adem Taşkın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş ile jandarma personeli de katıldı.