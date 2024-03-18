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MÜSİAD Malatya Şubesi Üyeleri Sevgi Evleri'nde Çocuklarla İftar Açtı

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MÜSİAD Malatya Şubesi tarafından düzenlenen geleneksek iftar buluşmasında üyeler, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarla birlikte iftar açtı. Programda konuşan Şube Başkanı Yunus Akçin, İsrail'in Filistin'e yönelik sürdürdüğü zulme dikkat çekti ve yardım çalışmalarından bahsetti.

MÜSİAD Malatya Şubesi tarafından düzenlenen geleneksek iftar buluşmasında bu yıl da üyeler, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarla birlikte iftar açtı.

Her yıl düzenlenen geleneksel MÜSİAD İftar Programı bu yıl da gönülleri buluşturdu. Bir düğün salonunda gerçekleşen iftar programına MÜSİAD Şube Başkanı Yunus Akçin, yönetim kurulu üyeleri, Genç MÜSİAD Yönetimi ve ailelerin yanı sıra Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar ile Yetimler Kervanı Derneği üyesi aileler ve çocukları katıldı.

Yoğun katımın olduğu programda iftar sonrası konuşan Şube Başkanı Yunus Akçin, yine bir Ramazan Ayında hep birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek katılımcılara teşekkür etti. Konuşmasında İsrail'in Filistin'e yönelik sürdürdüğü zulme de değinen Akçin, tüm dünyanın gözü önünde 6 aydır yaşanan vahşete tanık olduklarını ifade etti.

Kadın çocuk demeden soykırıma uğradığını belirten Akçin, Müslümanlar olarak bu zulme sessiz kalmamak adına ilk günden itibaren MÜSİAD olarak bu konuda çalıştıklarını söyledi. Üye iş insanlarının yardımı ile toplanan 2 milyonun üzerinde gıda kolisinin İyilik Gemisi ile Gazze'ye gönderildiğini de belirten Akçin, bir an önce bu zulüm ve soykırımın sonlandırılmasın temenni ettiklerini de dile getirdi.

Program sonunda ise iftara katılan çocuklara çeşitli hediyeler verildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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