Düzce Meslek Yüksekokulu'ndan Sosyal Sorumluluk Projesi

Düzce Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programı, yalnızca tasarım alanında değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinciyle de örnek bir çalışmaya imza attı.

Düzce Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Minik Eller, Büyük Renkler" adlı etkinlikte, Sevgi Evleri'nde kalan 3-10 yaş grubundaki çocuklar, kendi tişörtlerini özgürce renklendirme fırsatı buldu.

Etkinlik; Dr. Öğretim Üyesi Filiz Dursun, Öğretim Görevlileri Çiğdem Dursun, Ayçin Taşoluk ve Gülden Abanoz'un akademik koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Tekstil firmasının katkılarıyla hayata geçirilen etkinlikte çocuklar, hayal güçlerini kullanarak kendilerine sunulan tişörtleri diledikleri gibi boyayıp renklendirdiler. Etkinlik, hem çocukların sanatsal yönlerini desteklemeyi, hem de sosyal yaşama aktif katılımlarını teşvik etmeyi amaçladı. Sanatın iyileştirici gücünden ilham alınarak düzenlenen atölye çalışması kapsamında çocuklar hem eğlendi, hem de kendi tasarımlarını oluşturmanın mutluluğunu yaşadı. Etkinlik, aynı zamanda Düzce Üniversitesi Moda Tasarımı Programı'nın toplumsal duyarlılığına ve sanatsal eğitim anlayışına da güçlü bir örnek oluşturdu. - DÜZCE