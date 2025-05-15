Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Aydın Polat'tan iş insanı Bozkuş'a ziyaret

Diyarbakır Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, "sevgi evleri"nde kalan çocuklara destek olan iş insanı Mehmet Bozkuş'u ziyaret etti.

Polat, ziyarette Bozkuş'a teşekkür ederek, plaket taktim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozkuş, sevgi evlerinde kalan çocukların Allah'ın emaneti olduğunu belirtti.

Bozkuş, "Aile toplumun temel taşını oluşturan en büyük değerdir. Malumunuz Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025 'Aile Yılı' ilan edilmiştir. Aileyi oluşturan bireylerin desteklenmesi için kurumumuza elimizden geldiğince destek vereceğiz." dedi.