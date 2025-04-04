Vali Yiğitbaşı, Sevgi Evleri'ndeki Çocukları Ziyaret Etti

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Sevgi Evleri'nde devlet himayelerinde olan küçük çocuklara bayram ziyareti gerçekleştirip hediye ve harçlık dağıttı.

Vali Yiğitbaşı, Ramazan Bayramı programına gerçekleştirdiği ziyaretler ile devam ediyor. Vali Yiğitbaşı bu çerçevede kentte devlet himayesinde Sevgi Evleri'nde kalan çocukları ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Vali Yiğitbaşı, "Devletimizin himayelerinde yetişen delikanlılarımızı ziyaret ettik. Evlatlarımızın hayallerini ve hedeflerini dinlemek, her birinin bakışlarından cesur yüreklerini görmek çok kıymetliydi. En büyük arzumuz, bu çocuklarımızın kendilerine güvenen, vatanına milletine hayırlı evlatlar olarak yetişmeleri ve Devletimizin sıcak eli ile şefkatinin daima onların üzerinde olacağını bilmeleridir" dedi. - AFYONKARAHİSAR