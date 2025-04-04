3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu

İşte 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı
Devlet Bahçeli, Türkeş'in anma törenine katılmadı

Saat bile verilmişti! Tüm gözler Bahçeli'yi aradı ama bulamadı
Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki

Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki
Yunanistan'daki dev tatbikata Katar'ın da katılması tartışma yarattı

Yunanistan'da çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı

Vali Yiğitbaşı, Sevgi Evleri'ndeki Çocukları Ziyaret Etti

Vali Yiğitbaşı, Sevgi Evleri'ndeki Çocukları Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Ramazan Bayramı kapsamında devlet himayelerindeki çocukları ziyaret ederek hediye ve harçlık dağıttı. Vali, çocukların hayallerine ve cesaretine dikkat çekti.

Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Sevgi Evleri'nde devlet himayelerinde olan küçük çocuklara bayram ziyareti gerçekleştirip hediye ve harçlık dağıttı.

Vali Yiğitbaşı, Ramazan Bayramı programına gerçekleştirdiği ziyaretler ile devam ediyor. Vali Yiğitbaşı bu çerçevede kentte devlet himayesinde Sevgi Evleri'nde kalan çocukları ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Vali Yiğitbaşı, "Devletimizin himayelerinde yetişen delikanlılarımızı ziyaret ettik. Evlatlarımızın hayallerini ve hedeflerini dinlemek, her birinin bakışlarından cesur yüreklerini görmek çok kıymetliydi. En büyük arzumuz, bu çocuklarımızın kendilerine güvenen, vatanına milletine hayırlı evlatlar olarak yetişmeleri ve Devletimizin sıcak eli ile şefkatinin daima onların üzerinde olacağını bilmeleridir" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.