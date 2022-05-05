Sendika Haberleri - Sendika Haber - Haberler

Sendika Haberleri
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Aile Hekimlerine Umut Olan Karar: Aile Hekimi Dr. Kılaç, Açtığı Davayı Kazanarak Eşinin Yanına Tayin Oldu
Odunpazarı Belediye Başkanı, Odunpazarı Belediyesi'nde çalışan personel ile bayramlaştı
Kürtçe tabela önünde uygunsuz paylaşım yapan öğretmenlere Eğitim Bir-Sen'den tepki
Aile Hekimlerine Umut Olan Karar: Aile Hekimi Dr. Kılaç, Açtığı Davayı Kazanarak Eşinin Yanına Tayin Oldu
Tunus Gazeteciler Sendikası: Basın özgürlüğü endeksindeki gerilemenin nedeni rejim
3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü... CHP'li Çakırözer'in Raporu: 45 Gazeteci Hakim Karşısına Çıktı, 5 Gazeteci Saldırıya Uğradı, 5 Gazeteci...
Küba Dışişleri Bakanı, ABD Ablukasına Karşı Uluslararası Dayanışma İçin Teşekkürlerini İletti
3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü… Tgs: Bir Yılda 273 Gazeteci Yargılandı. 26 Gazeteci Cezaevinde
Tunç Soyer: Taziyelere Yolladığımız Pideler Domatessiz Gitmeye Başladı... Danıştay Ne Karar Verirse Versin Buca Metrosu Devam Edecek
Özgür Özel: Toplumun Tüm Alanlarında Hissedilen Adaletsizlikleri Omuz Omuza Aşacağız
Ankara'da 1 Mayıs Coşkuyla Kutlandı: Zamlar, Enflasyon, Gezi Kararları ve Khk'lar Protesto Edildi
Gezi Davası ile ilgili sloganlara kızan Türk-İş üyeleri Sinop'taki 1 Mayıs kortejini terk etti
Beşiktaş'tan Taksim'e Çıkmak İsteyen Sendikalara Polis Müdahale Etti: Çok Sayıda Kişi Gözalıtna Alındı
Birleşik Kamu-İş Başkanı Balık: Milyonlarca İşçi Ölümün Kucağında Çalışma Koşullarına Terk Edilmektedir
Mimarlar Odası Ankara Şubesi: Üzülmez Kültür Vadisi'ndeki Plan Değişikliği İptal Edildi
Belediye Başkanı İşçilerle Birlikte Metroya Binip Sloganlarla 1 Mayıs Meydanına Gitti
Türk-İş Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na Çelenk Bıraktı: "O Açıklanan Enflasyonu Versinler. Yani Haziranı Falan Beklemenin Bir Anlamı Yok"
İstanbul Valiliği'nden '1 Mayıs' Açıklaması: "Toplam 164 Şahıs Yakalanmış ve Haklarında İşlem Başlatılmıştır"
Türkiye Sinema Tarihinde İşçi Sınıfına Sansür: 'Bugün İşçi Bayramıdır' Sözü Yasak