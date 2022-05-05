Sendika Haberleri - Sendika Haber - Haberler

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Sendika Haberleri

Sendika haber, Sendika son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Memur-Sen'den Kızılay'a kan bağışı

Memur-Sen'den Kızılay'a kan bağışı

Sendika - 29 Dakika Önce
TSİİS Başkanı Nihat Güler, vatandaşları spor yapmaya davet etti

TSİİS Başkanı Nihat Güler, vatandaşları spor yapmaya davet etti

Sendika - 43 Dakika Önce
Tunuslu gazetecilerden 'basın özgürlüğü' eylemi

Tunuslu gazetecilerden "basın özgürlüğü" eylemi

Sendika - 1 Saat Önce
Aile Hekimlerine Umut Olan Karar: Aile Hekimi Dr. Kılaç, Açtığı Davayı Kazanarak Eşinin Yanına Tayin Oldu

Aile Hekimlerine Umut Olan Karar: Aile Hekimi Dr. Kılaç, Açtığı Davayı Kazanarak Eşinin Yanına Tayin Oldu

Sendika - 1 Saat Önce
Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: 'Hemşehrilerimiz İçin Çalışmayı Sürdüreceğiz'

Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç: "Hemşehrilerimiz İçin Çalışmayı Sürdüreceğiz"

Sendika - 2 Saat Önce
Başkan Akman personelle bayramlaştı

Başkan Akman personelle bayramlaştı

Sendika - 3 Saat Önce
Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, Belediye Personelinin Bayramını Kutladı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, Belediye Personelinin Bayramını Kutladı

Sendika - 3 Saat Önce
Odunpazarı Belediye Başkanı, Odunpazarı Belediyesi'nde çalışan personel ile bayramlaştı

Odunpazarı Belediye Başkanı, Odunpazarı Belediyesi'nde çalışan personel ile bayramlaştı

Sendika - 3 Saat Önce
Kürtçe tabela önünde uygunsuz paylaşım yapan öğretmenlere Eğitim Bir-Sen'den tepki

Kürtçe tabela önünde uygunsuz paylaşım yapan öğretmenlere Eğitim Bir-Sen'den tepki

Sendika - 5 Saat Önce
Pandeminin ve korona virüsün kalıcı etkilerini azaltmanın en iyi yolu spor

Pandeminin ve korona virüsün kalıcı etkilerini azaltmanın en iyi yolu spor

Sendika - 6 Saat Önce
MHP Bursa teşkilatları bayramlaşmada buluştu

MHP Bursa teşkilatları bayramlaşmada buluştu

Sendika - Dün 13:58
Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan iş sağlığı ve güvenliği açıklaması Açıklaması

Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan iş sağlığı ve güvenliği açıklaması Açıklaması

Sendika - Dün 12:18
Başkan Büyükkılıç sivil toplum kuruluşları ile bayramlaştı

Başkan Büyükkılıç sivil toplum kuruluşları ile bayramlaştı

Sendika - Dün 00:58
Tunus'tan, 'ülkede basın ve ifade özgürlüğünün güvence altında olduğu' vurgusu

Tunus'tan, "ülkede basın ve ifade özgürlüğünün güvence altında olduğu" vurgusu

Sendika - Dün 00:11

Aile Hekimlerine Umut Olan Karar: Aile Hekimi Dr. Kılaç, Açtığı Davayı Kazanarak Eşinin Yanına Tayin Oldu
Yemen Gazeteciler Sendikası: Gazetecilere yönelik ihlallere son verilmeli

Yemen Gazeteciler Sendikası: Gazetecilere yönelik ihlallere son verilmeli

Sendika - 03.05.2022
Tunus Gazeteciler Sendikası: Basın özgürlüğü endeksindeki gerilemenin nedeni rejim

Tunus Gazeteciler Sendikası: Basın özgürlüğü endeksindeki gerilemenin nedeni rejim

Sendika - 03.05.2022
3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü... CHP'li Çakırözer'in Raporu: 45 Gazeteci Hakim Karşısına Çıktı, 5 Gazeteci Saldırıya Uğradı, 5 Gazeteci...

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü... CHP'li Çakırözer'in Raporu: 45 Gazeteci Hakim Karşısına Çıktı, 5 Gazeteci Saldırıya Uğradı, 5 Gazeteci...

Sendika - 03.05.2022
GMİS, 'Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutluyoruz'

GMİS, "Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü kutluyoruz"

Sendika - 03.05.2022
İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası

Sendika - 03.05.2022
Aküzüm, sağlık emekçilerinin yanında olmaya devam ediyor

Aküzüm, sağlık emekçilerinin yanında olmaya devam ediyor

Sendika - 03.05.2022
Küba Dışişleri Bakanı, ABD Ablukasına Karşı Uluslararası Dayanışma İçin Teşekkürlerini İletti

Küba Dışişleri Bakanı, ABD Ablukasına Karşı Uluslararası Dayanışma İçin Teşekkürlerini İletti

Sendika - 03.05.2022
3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü… Tgs: Bir Yılda 273 Gazeteci Yargılandı. 26 Gazeteci Cezaevinde

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü… Tgs: Bir Yılda 273 Gazeteci Yargılandı. 26 Gazeteci Cezaevinde

Sendika - 03.05.2022
Fransa'da polislerden 'cinayetten' yargılanan meslektaşlarına destek gösterisi

Fransa'da polislerden "cinayetten" yargılanan meslektaşlarına destek gösterisi

Sendika - 03.05.2022
Fransa'da polislerden 'cinayetten' yargılanan meslektaşlarına destek gösterisi

Fransa'da polislerden "cinayetten" yargılanan meslektaşlarına destek gösterisi

Sendika - 02.05.2022
Diyarbakır annelerinin oturma eylemi bayramda da destek ziyaretleri ile sürüyor

Diyarbakır annelerinin oturma eylemi bayramda da destek ziyaretleri ile sürüyor

Sendika - 02.05.2022
Marmaris Belediye Başkanı Oktay 1 Mayıs'ta Çalışanları Ziyaret Etti

Marmaris Belediye Başkanı Oktay 1 Mayıs'ta Çalışanları Ziyaret Etti

Sendika - 02.05.2022
Tunç Soyer: Taziyelere Yolladığımız Pideler Domatessiz Gitmeye Başladı... Danıştay Ne Karar Verirse Versin Buca Metrosu Devam Edecek

Tunç Soyer: Taziyelere Yolladığımız Pideler Domatessiz Gitmeye Başladı... Danıştay Ne Karar Verirse Versin Buca Metrosu Devam Edecek

Sendika - 02.05.2022
Bursa'da 1 Mayıs kutlamaları

Bursa'da 1 Mayıs kutlamaları

Sendika - 02.05.2022
Maltepe'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Maltepe'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Sendika - 02.05.2022
Efeler Belediyesi, 1 Mayıs yürüyüşüne katıldı

Efeler Belediyesi, 1 Mayıs yürüyüşüne katıldı

Sendika - 02.05.2022
Rize'de 1 Mayıs kutlamaları

Rize'de 1 Mayıs kutlamaları

Sendika - 02.05.2022
Uruguay'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları

Uruguay'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları

Sendika - 02.05.2022
Küba'da 1 Mayıs kutlaması

Küba'da 1 Mayıs kutlaması

Sendika - 01.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son 20 yılda asgari ücreti 23 kat arttırdık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 20 yılda asgari ücreti 23 kat arttırdık"

Sendika - 01.05.2022
Paris'te düzenlenen 1 Mayıs gösterisinde gergin anlar yaşandı

Paris'te düzenlenen 1 Mayıs gösterisinde gergin anlar yaşandı

Sendika - 01.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle iftarda bir araya geldi: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçilerle iftarda bir araya geldi: (2)

Sendika - 01.05.2022
İngiltere'de 1 Mayıs kutlaması

İngiltere'de 1 Mayıs kutlaması

Sendika - 01.05.2022
Adıyaman'da 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlandı

Adıyaman'da 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlandı

Sendika - 01.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Son 20 yılda asgari ücreti 23 kat arttırdık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son 20 yılda asgari ücreti 23 kat arttırdık"

Sendika - 01.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan işçilerle iftarda bir araya geldi: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan işçilerle iftarda bir araya geldi: (1)

Sendika - 01.05.2022
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HİÇ KİMSE BU MİLLETİN SIRTINI YERE GETİREMEZ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HİÇ KİMSE BU MİLLETİN SIRTINI YERE GETİREMEZ

Sendika - 01.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan işçilerle iftarda bir araya geldi: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan işçilerle iftarda bir araya geldi: (1)

Sendika - 01.05.2022
Belçika'da işçiler 1 Mayıs'ta hayat pahalılığına dikkat çekti

Belçika'da işçiler 1 Mayıs'ta hayat pahalılığına dikkat çekti

Sendika - 01.05.2022
Londra'da 1 Mayıs Kutlamaları

Londra'da 1 Mayıs Kutlamaları

Sendika - 01.05.2022
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Sendika - 01.05.2022
Fas'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Fas'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Sendika - 01.05.2022
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Sendika - 01.05.2022
SENDİKALAR ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK BIRAKMAYA DEVAM EDİYOR

SENDİKALAR ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK BIRAKMAYA DEVAM EDİYOR

Sendika - 01.05.2022
Özgür Özel: Toplumun Tüm Alanlarında Hissedilen Adaletsizlikleri Omuz Omuza Aşacağız

Özgür Özel: Toplumun Tüm Alanlarında Hissedilen Adaletsizlikleri Omuz Omuza Aşacağız

Sendika - 01.05.2022
Sakarya'da HAK-İŞ üyelerinden '1 Mayıs' açıklaması

Sakarya'da HAK-İŞ üyelerinden "1 Mayıs" açıklaması

Sendika - 01.05.2022
Ankara'da 1 Mayıs Coşkuyla Kutlandı: Zamlar, Enflasyon, Gezi Kararları ve Khk'lar Protesto Edildi

Ankara'da 1 Mayıs Coşkuyla Kutlandı: Zamlar, Enflasyon, Gezi Kararları ve Khk'lar Protesto Edildi

Sendika - 01.05.2022
Efeler'de 1 Mayıs İşçi Bayramı Kutlandı

Efeler'de 1 Mayıs İşçi Bayramı Kutlandı

Sendika - 01.05.2022
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Sendika - 01.05.2022
Atılan sloganlara kızan Türk-İş üyeleri 1 Mayıs kortejinden ayrıldı

Atılan sloganlara kızan Türk-İş üyeleri 1 Mayıs kortejinden ayrıldı

Sendika - 01.05.2022
Gezi Davası ile ilgili sloganlara kızan Türk-İş üyeleri Sinop'taki 1 Mayıs kortejini terk etti

Gezi Davası ile ilgili sloganlara kızan Türk-İş üyeleri Sinop'taki 1 Mayıs kortejini terk etti

Sendika - 01.05.2022
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 1 Mayıs Kutlamalarına Katıldı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 1 Mayıs Kutlamalarına Katıldı

Sendika - 01.05.2022
Polisten Hdp Milletvekiline: Gidin Evinizde Oynayın

Polisten Hdp Milletvekiline: Gidin Evinizde Oynayın

Sendika - 01.05.2022
Beşiktaş'tan Taksim'e Çıkmak İsteyen Sendikalara Polis Müdahale Etti: Çok Sayıda Kişi Gözalıtna Alındı

Beşiktaş'tan Taksim'e Çıkmak İsteyen Sendikalara Polis Müdahale Etti: Çok Sayıda Kişi Gözalıtna Alındı

Sendika - 01.05.2022
TRAKYA'DA, 1 MAYIS KUTLAMASI

TRAKYA'DA, 1 MAYIS KUTLAMASI

Sendika - 01.05.2022
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Sendika - 01.05.2022
AFYONKARAHİSAR - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

AFYONKARAHİSAR - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Sendika - 01.05.2022
Rize'de 1 Mayıs kutlamaları

Rize'de 1 Mayıs kutlamaları

Sendika - 01.05.2022
MERSİN'DE 1 MAYIS KUTLANDI

MERSİN'DE 1 MAYIS KUTLANDI

Sendika - 01.05.2022
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Ankara'da yüzlerce kişiyle kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Ankara'da yüzlerce kişiyle kutlandı

Sendika - 01.05.2022
ESKİŞEHİR'DE 1 MAYIS COŞKUSU

ESKİŞEHİR'DE 1 MAYIS COŞKUSU

Sendika - 01.05.2022
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Sendika - 01.05.2022
Antalya'da 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

Antalya'da 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

Sendika - 01.05.2022
Birleşik Kamu-İş Başkanı Balık: Milyonlarca İşçi Ölümün Kucağında Çalışma Koşullarına Terk Edilmektedir

Birleşik Kamu-İş Başkanı Balık: Milyonlarca İşçi Ölümün Kucağında Çalışma Koşullarına Terk Edilmektedir

Sendika - 01.05.2022
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Sendika - 01.05.2022
Didim Belediye Başkanı Atabay'dan 1 Mayıs'ta Emekçilere Destek

Didim Belediye Başkanı Atabay'dan 1 Mayıs'ta Emekçilere Destek

Sendika - 01.05.2022
Kayseri'de 1 Mayıs kutlandı

Kayseri'de 1 Mayıs kutlandı

Sendika - 01.05.2022
Bursa'da yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla 1 Mayıs coşkusu yaşanıyor

Bursa'da yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla 1 Mayıs coşkusu yaşanıyor

Sendika - 01.05.2022
GAZİANTEP'TE 1 MAYIS KUTLANDI

GAZİANTEP'TE 1 MAYIS KUTLANDI

Sendika - 01.05.2022
Mimarlar Odası Ankara Şubesi: Üzülmez Kültür Vadisi'ndeki Plan Değişikliği İptal Edildi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi: Üzülmez Kültür Vadisi'ndeki Plan Değişikliği İptal Edildi

Sendika - 01.05.2022
ZONGULDAK'TA 1 MAYIS KUTLAMALARINDA 'PANKART' GERİLİMİ

ZONGULDAK'TA 1 MAYIS KUTLAMALARINDA 'PANKART' GERİLİMİ

Sendika - 01.05.2022
Mersin'de 1 Mayıs coşkusu

Mersin'de 1 Mayıs coşkusu

Sendika - 01.05.2022
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Sendika - 01.05.2022
Belediye Başkanı İşçilerle Birlikte Metroya Binip Sloganlarla 1 Mayıs Meydanına Gitti

Belediye Başkanı İşçilerle Birlikte Metroya Binip Sloganlarla 1 Mayıs Meydanına Gitti

Sendika - 01.05.2022
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Sendika - 01.05.2022
Ankara'da coşkulu 1 Mayıs kutlaması

Ankara'da coşkulu 1 Mayıs kutlaması

Sendika - 01.05.2022
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde arbede

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde arbede

Sendika - 01.05.2022
İran'da öğretmenlerin düzenlediği gösterilere polis müdahale etti

İran'da öğretmenlerin düzenlediği gösterilere polis müdahale etti

Sendika - 01.05.2022
Türk-İş Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na Çelenk Bıraktı: 'O Açıklanan Enflasyonu Versinler. Yani Haziranı Falan Beklemenin Bir Anlamı Yok'

Türk-İş Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na Çelenk Bıraktı: "O Açıklanan Enflasyonu Versinler. Yani Haziranı Falan Beklemenin Bir Anlamı Yok"

Sendika - 01.05.2022
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Sendika - 01.05.2022
İşçi kenti Kocaeli'de binlerce işçi 1 Mayıs için buluştu

İşçi kenti Kocaeli'de binlerce işçi 1 Mayıs için buluştu

Sendika - 01.05.2022
Bolu'da 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

Bolu'da 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

Sendika - 01.05.2022
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

Sendika - 01.05.2022
ZONGULDAK - 'Emeğin kenti' Zonguldak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

ZONGULDAK - "Emeğin kenti" Zonguldak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Sendika - 01.05.2022
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Afyonkarahisar'da da kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Afyonkarahisar'da da kutlandı

Sendika - 01.05.2022
Tunus Genel İşçi Sendikası : Ulusal diyalog ülkenin son can simidi

Tunus Genel İşçi Sendikası : Ulusal diyalog ülkenin son can simidi

Sendika - 01.05.2022
Denizli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Denizli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Sendika - 01.05.2022
Manisa Emek, Demokrasi ve Barış Platformu üyeleri basın açıklaması yaptı

Manisa Emek, Demokrasi ve Barış Platformu üyeleri basın açıklaması yaptı

Sendika - 01.05.2022
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Sendika - 01.05.2022
Başkentte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Başkentte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Sendika - 01.05.2022
Rus petrolü taşıyan gemi Amsterdam açıklarında beklemeye devam ediyor

Rus petrolü taşıyan gemi Amsterdam açıklarında beklemeye devam ediyor

Sendika - 01.05.2022
Balıkesir'de 1 Mayıs coşkusu

Balıkesir'de 1 Mayıs coşkusu

Sendika - 01.05.2022
İstanbul Valiliği'nden '1 Mayıs' Açıklaması: 'Toplam 164 Şahıs Yakalanmış ve Haklarında İşlem Başlatılmıştır'

İstanbul Valiliği'nden '1 Mayıs' Açıklaması: "Toplam 164 Şahıs Yakalanmış ve Haklarında İşlem Başlatılmıştır"

Sendika - 01.05.2022
Türkiye Sinema Tarihinde İşçi Sınıfına Sansür: 'Bugün İşçi Bayramıdır' Sözü Yasak

Türkiye Sinema Tarihinde İşçi Sınıfına Sansür: 'Bugün İşçi Bayramıdır' Sözü Yasak

Sendika - 01.05.2022
Son dakika haberleri! İSTANBUL VALİLİĞİ: 164 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Son dakika haberleri! İSTANBUL VALİLİĞİ: 164 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sendika - 01.05.2022
Tokat'ta 1 Mayıs kutlamaları

Tokat'ta 1 Mayıs kutlamaları

Sendika - 01.05.2022
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