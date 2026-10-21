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YOL-İŞ Başkanı Ağar, Uraloğlu'na köprü ve otoyol özelleştirilmemeli görüşünü iletti

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YOL-İŞ Başkanı Ağar, Uraloğlu'na köprü ve otoyol özelleştirilmemeli görüşünü iletti
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YOL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaretinde otoyol ve köprülerin özelleştirilmemesi yönündeki sendika görüşünü iletti. Ziyarette çalışma hayatına ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri de ele alındı.

(ANKARA) - YOL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret ederek, otoyol ve köprülerin özelleştirilmemesi gerektiğine ilişkin sendikanın görüşlerini iletti.

YOL-İŞ Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genel Başkanımız Ramazan Ağar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu makamında ziyaret etti. Çalışma hayatına ilişkin konuların görüşüldüğü ziyarette, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin yanı sıra otoyol ve köprülerin özelliştirilmesi konuları da ele alındı.

Genel Başkanımız Ramazan Ağar, karayolları hizmetlerinin kamu eliyle yürütülmesinin önemine ve otoyol ve köprülerin özelleştirilmemesi gerektiğine ilişkin YOL-İŞ Sendikası'nın görüş ve değerlendirmelerini Bakan Uraloğlu'na iletti."

Kaynak: ANKA
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