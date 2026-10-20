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DİSK Basın-İş, gazeteci İsmail Arı'nın serbest bırakılması çağrısında bulundu

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DİSK Basın-İş, gazeteci İsmail Arı'nın serbest bırakılması çağrısında bulundu
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DİSK Basın-İş, gazeteci İsmail Arı'nın serbest bırakılması çağrısında bulundu. Sendika, gazetecilere yönelik soruşturma, gözaltı ve tutuklamaların basın özgürlüğünü kuşattığını, Arı'nın başka bir dosya kapsamında gözaltına alındığını belirtti.

(ANKARA) - DİSK Basın-İş, gazeteci İsmail Arı'nın serbest bırakılması çağrısında bulundu. Açıklamada, gazetecilere yönelik soruşturma, gözaltı ve tutuklamaların basın özgürlüğünü kuşattığı belirtildi.

DİSK Basın-İş, gazeteci İsmail Arı'nın gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gazetecilere yönelik baskılara son verilsin, İsmail Arı serbest bırakılsın! İktidar, gazetecileri hedef alan soruşturma, gözaltı ve tutuklamalarla basın özgürlüğünü her geçen gün daha fazla kuşatıyor. Gazeteci İsmail Arı, bugün bir dosya kapsamında yargılanırken başka bir dosya kapsamında gözaltına alındı. Halkın haber alma hakkı için çalışan gazeteciler, haberleri ve mesleki faaliyetleri nedeniyle yargı kıskacına alınırken gözaltı, tutuklama ve tehditler gazetecilerin rutini haline getirilmek isteniyor.

Bize, ya bu baskıya alışın ya da susun deniyor. Gazetecileri susturmaya, haberlerini engellemeye ve toplumu hakikatten mahrum bırakmaya yönelik bu politikalar karşısında geri adım atmıyoruz. Basın özgürlüğünü hedef alan, gazetecileri soruşturma, gözaltı ve tutuklamalarla yıldırmayı amaçlayan uygulamalara derhal son verilsin. İsmail Arı derhal serbest bırakılsın. Gazetecilik suç değildir!"

Kaynak: ANKA
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