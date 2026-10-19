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Hürriyetçi Eğitim Sen, OYSS'nin mevcut haliyle uygulanmaması için MEB'e başvurdu

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Hürriyetçi Eğitim Sen, OYSS'nin mevcut haliyle uygulanmaması için MEB'e başvurdu
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Hürriyetçi Eğitim Sen, MEB'in 16 Ekim'de tanıttığı Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin sınavlara kısa süre kala uygulanmasının ciddi kaygılar doğurduğunu belirtti. Sendika, sistemin mevcut haliyle uygulanmaması ve sürecin öğretmenlerle planlanması talebiyle Bakanlığa başvurdu.

(ANKARA) - Hürriyetçi Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanlığının 16 Ekim'de tanıttığı Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin sınavlara kısa süre kala uygulamaya alınmasının hazırlık süresi, işleyiş ve öğretmenlerin iş yükü açısından ciddi kaygılar oluşturduğunu belirtti. Sendika, sistemin mevcut haliyle uygulanmaması için Bakanlığa başvurduklarını açıkladı.

Hürriyetçi Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortak Yazılı Sınav Sistemi'ne ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi.

"Milli Eğitim Bakanlığının 16 Ekim'de tanıttığı Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin (OYSS), sınavlara kısa süre kala uygulamaya konulması; hazırlık süresi, uygulamanın işleyişi ve öğretmenlerimizin iş yükü açısından ciddi kaygılar doğurmaktadır. Sendikamıza ulaşan sorular ve bildirimler, sistemin kapsamına ve uygulanmasına ilişkin belirsizlikleri ortaya koymaktadır. Öğretmenlerimizin yeterince bilgilendirilmediği, eğitim sendikalarının sürece dahil edilmediği bir işleyiş, sınav süreçlerinde yeni sorunlara ve mağduriyetlere yol açabilecektir.

Hürriyetçi Eğitim Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığına başvurarak; sistemin mevcut haliyle uygulanmamasını, sürecin, öğretmenler ve eğitim sendikalarıyla birlikte planlanmasını, gerekli hazırlıklar için yeterli süre tanınmasını, öğretmenlere ek iş yükü getirecek uygulamaların önüne geçilmesini talep ettik. Öğretmenlerimizin mesleki kararlarına saygı gösterilmeli, sınav süreçleri mevzuata uygun ve açık bir biçimde planlanmalıdır. Eğitim çalışanlarımızın haklarını savunmaya ve taleplerimizin takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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