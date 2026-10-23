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Zonguldak Kilimli'de grizu patlamasında en az 3 madenci yaşamını yitirdi

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Zonguldak Kilimli'de grizu patlamasında en az 3 madenci yaşamını yitirdi
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Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, Zonguldak Kilimli'de redevanslı sahada yaşanan grizu patlamasında en az 3 madencinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Sendika, özelleştirilen ve denetimsiz madenlerde ölümle burun buruna çalışıldığını belirterek sürecin takipçisi olduğunu açıkladı.

(ANKARA) - Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'ndan Zonguldak'ta üç madencinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Özelleştirilen ve denetimsiz bırakılan madenlerde, redevanslı sahalarda ölümle burun buruna çalıştırılıyoruz. Başımız sağ olsun, sürecin takipçisiyiz" denildi.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'ndan, Zonguldak'ta üç madencinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İş cinayetlerinde daha kaç madenci katledilecek? Zonguldak Kilimli ilçesinde Demir Madencilik'in redevanslı sahasında yaşanan grizu patlamasında en az 3 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti. Özelleştirilen ve denetimsiz bırakılan madenlerde, rödevanslı sahalarda ölümle burun buruna çalıştırılıyoruz. Başımız sağ olsun, sürecin takipçisiyiz."

Kaynak: ANKA
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