Zonguldak Kilimli'de grizu patlamasında en az 3 madenci yaşamını yitirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(ANKARA) - Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'ndan Zonguldak'ta üç madencinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Özelleştirilen ve denetimsiz bırakılan madenlerde, redevanslı sahalarda ölümle burun buruna çalıştırılıyoruz. Başımız sağ olsun, sürecin takipçisiyiz" denildi.

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası'ndan, Zonguldak'ta üç madencinin yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İş cinayetlerinde daha kaç madenci katledilecek? Zonguldak Kilimli ilçesinde Demir Madencilik'in redevanslı sahasında yaşanan grizu patlamasında en az 3 madenci kardeşimiz hayatını kaybetti. Özelleştirilen ve denetimsiz bırakılan madenlerde, rödevanslı sahalarda ölümle burun buruna çalıştırılıyoruz. Başımız sağ olsun, sürecin takipçisiyiz."

Kaynak: ANKA