TGS, gazeteci İsmail Arı'nın derhal serbest bırakılmasını istedi

(ANKARA) - Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), gazeteci İsmail Arı'nın serbest bırakılmasını istedi, "yargı mekanizmalarının baskı aracına dönüştürülmesini kabul etmediklerini" belirtti.

TGS'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazetecilik suç değildir. Meslektaşımız İsmail Arı derhal serbest bırakılmalıdır. Eylül ayından bu yana en az 10 gazeteci hakkında tutuklama kararı verildi. Soruşturma süreçlerinin mesleki faaliyetimizi kriminalize etmenin, meslektaşlarımızı peşinen cezalandırmanın aracı olarak kullanılmasına karşı çıkıyoruz. Yargı mekanizmalarının baskı aracına dönüştürülmesini kabul etmiyoruz. Basın ve ifade özgürlüğü gazetecilerin mesleki güvencesidir. Gazetecinin mesleki güvencesi yoksa halkın haber alma hakkı da yok sayılır. 24 Ekim'de hep birlikte sansüre ve baskıya dur demek, gazetecilere özgürlük istemek için buluşuyoruz."

Kaynak: ANKA