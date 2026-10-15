Öz Sağlık-İş, Kamu Çerçeve Protokolü talebini Bakan Işıkhan'a iletti

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(ANKARA) - Öz Sağlık-İş Sendikası, kamu işçilerini ilgilendiren yeni dönem Kamu Çerçeve Protokolü görüşmelerinin öne çekilmesi yönündeki taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a ilettiklerini açıkladı.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Kamu Çerçeve Protokolü görüşmelerinin daha erken bir tarihte başlatılması talebini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'a iletti.

Sendikadan yapılan açıklamada, söz konusu talebin kamu işçilerinin yeni dönem toplu sözleşme sürecini yakından ilgilendirdiği vurgulandı.

Kaynak: ANKA