Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Hekim Birliği Sendikası taslağın meslek örgütleriyle paylaşılmasını istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hekim Birliği Sendikası taslağın meslek örgütleriyle paylaşılmasını istedi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hekim Birliği Sendikası, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yeni yönetmelik açıklamasını değerlendirdi. Sendika, taslağın meslek örgütleri ve sendikalarla paylaşılmasını, hekimlerin görüşlerinin alınmasını ve haklarının bütüncül ele alınmasını istedi.

(ANKARA) – Hekim Birliği Sendikası, hasta ve çalışan haklarına ilişkin hazırlanan yönetmeliğe ilişkin, "Hekimlerin mesleki bağımsızlığı, hukuki güvenceleri, çalışma koşulları, özlük ve mali hakları da bütüncül biçimde ele alınmalıdır" açıklamasını yaptı. Sendika, yönetmelik taslağının meslek örgütleri ve sendikalarla paylaşılmasını, hekimlerin görüşlerinin alınmasını istedi.

Hekim Birliği Sendikası, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun hasta ve çalışan haklarına ilişkin yeni bir yönetmelik hazırlandığı ve sağlık çalışanlarının başvuru ve şikayet süreçlerini takip edebilecekleri dijital bir sistem oluşturulacağı yönündeki açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sendikanın sosyal medya hesabından "Sağlık çalışanlarının hakları, somut düzenlemelerle güvence altına alınmalıdır" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanı Sayın Kemal Memişoğlu, 17 Ekim 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, hasta ve çalışan haklarına ilişkin yeni bir yönetmelik hazırlandığını, sağlık çalışanlarının başvuru ve şikayet süreçlerini takip edebilecekleri dijital bir sistem oluşturulacağını duyurdu.

Sağlık çalışanlarının hak arama mekanizmalarının güçlendirilmesini ve hukuki güvencelerinin artırılmasını önemsiyoruz.

Ancak hekimlerin sorunları yalnızca başvuru ve şikayet mekanizmalarıyla çözülemez.

Hekimlerin mesleki bağımsızlığı, hukuki güvenceleri, çalışma koşulları, özlük ve mali hakları da bütüncül biçimde ele alınmalıdır.

Hazırlanan yönetmelik taslağının meslek örgütleri ve sendikalarla paylaşılmasını, hekimlerin görüşleri alınarak düzenlemelerin şekillendirilmesini bekliyoruz.

Hekim Birliği Sendikası olarak süreci takip edecek, hekimlerin haklarını koruyan somut ve uygulanabilir düzenlemeler için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Bursa'da yetiştirilen tay 12 milyon 50 bin liraya satıldı

Görüntüde servet yatıyor! Bir tanesi bakın kaça satıldı
108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu! Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu

108 bini bırakıp kayboldu! Bıraktığı not mahalleyi harekete geçirdi
Samsun'da restoranda feci ölüm! Yemek asansörüyle 4. kattan düşen garson kurtarılamadı

Asansörle uğraşırken 4. kattan düştü! Genç garson kurtarılamadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: Suudi Arabistan'ı korumak için her türlü adımı atacağız

"Korumak için her türlü adımı atacağız" diyerek ilan ettiler
Çin'de 247 çocuğun zehirlenmesiyle ilgili davada anaokulu yöneticisine müebbet hapis

Anaokulunda 247 çocuğun kanında şok tespit! Yöneticiye müebbet verildi
4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı! Bakanlık devrede

Antalya'da "Little Miss" rezaleti! Bakanlık hemen el attı
Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, Finlandiya’da göreve başladı

Zor günler geçiren Fatma Betül Sayan’ın kız kardeşi yeni görevinde

Barcelona'dan tarihi rekor: Ligde 9'da 9 yaptılar

Barcelona'dan tarihi rekor: Bu adamlar resmen makine gibi
Fransa'da 500 farklı noktada eylem! Polis ekipleri ile göstericiler arasında çatışma çıktı

Ülke alarmda! 500 farklı noktada eylem var, çatışma çıktı
28 ilde 'Cumhurbaşkanı kim olsun?' anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var

28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Fark öyle böyle değil