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TGS, tutuklanan Murat Ağırel için derhal serbest bırakılmasını istedi

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TGS, tutuklanan Murat Ağırel için derhal serbest bırakılmasını istedi
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Türkiye Gazeteciler Sendikası, mesleki faaliyeti suç sayılarak tutuklanan Murat Ağırel'in derhal serbest bırakılmasını istedi. Sendika, ev hapsindeyken gözaltına alınan Ağırel'e yapmadığı haberin suçlama olarak yöneltildiğini belirterek Anayasa'nın 28. maddesine dikkat çekti.

(ANKARA) - Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan gazeteci Murat Ağırel'in tutuklanmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Çiğnenen mesleki faaliyetimizdir, halkın haber alma hakkının kendisidir. Meslektaşımız derhal serbest bırakılsın" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meslektaşımız Murat Ağırel, mesleki faaliyeti suç sayılarak tutuklandı. Anayasanın 28. Maddesi açıktır: Basın hürdür, sansür edilemez. Gazetecilik faaliyeti nedeniyle elektronik kelepçe ile ev hapsine mahkum edilen Ağırel'i ev hapsinde iken gözaltına almak, yapmadığı haberi suçlama olarak yöneltmek ve hakkında tutuklama kararı vermek sadece anayasayı çiğnemek değildir. Çiğnenen mesleki faaliyetimizdir, halkın haber alma hakkının kendisidir. Meslektaşımız derhal serbest bırakılsın" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA
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